北市桃市藍委 公民團體拚「通殺」

桃園市公民團體發動罷免不適任藍委行動，目前擴及桃市全區，喊出「光復桃園，六區全罷」；圖為龍潭連署站昨一早陸續有鄉親前來簽署連署書。（記者黃政嘉攝）

2025/01/15 05:30

〔記者林承鴻、李容萍／綜合報導〕藍白立委在國會違憲擴權、強修憲訴法，引發公民團體不滿，在北市及桃園發動罷免兩地全部國民黨區域立委。台北市有王鴻薇「山除薇害」、徐巧芯「剷除黑芯」、羅智強「大安強強滾」、李彥秀「港湖除銹」、賴士葆「文山退葆」；桃園市民團也發動「光復桃園六區全罷」。至於藍營則發起罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶及王定宇。

「山除薇害」志工伊碇罷表示，團隊在偏藍選區收取連署書成果亮眼，再加上每週郵寄收件量，要罷王一點都不難，八日小蜜蜂活動半小時收件破三百份；各團隊都在拚一、二階一起送件。

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「剷除黑芯」衝三萬份連署

「剷除黑芯」志工鄭先生表示，連署狀況比預期踴躍，快閃收件點也常有民眾下班或經過把連署書交過來，將規劃衝二階連署，希望至少收集到三萬份。

「大安強強滾」團隊成員「一百」表示，暫時不公告數字，但大家都很有信心，無論是郵寄或各個連署點來的民眾都非常踴躍，希望一次通過兩階段連署。

「港湖除銹」發言人Cindy表示，去年底立法院接連通過三個修正法案後，主動來連署的民眾增加，以卅至五十歲民眾居多，五十歲以上有增多趨勢；本月更有偏藍的選民出現。

「文山退葆」核心成員高麗菜表示，去年底才開始宣傳，但民眾參與踴躍，各年齡層都有，近期還有長輩帶著小孩來連署，也有退休軍公教。

桃園市公民團體發動罷免不適任藍委行動，「光復桃園六區全罷」聯合罷免團隊發起人之一陳曉煒牧師昨表示，目前已達標者為第一選區牛煦庭，但罷免團隊將目標直接瞄準第二階段。陳也說，目前桃園市第二、三選區都很熱，而第四、五、六選區有一區的連署站都還沒成立，連署書已經收了近千份，如果能夠維持這個熱度，至少還有二、三個選區都能跨過門檻。

相較之下，國民黨支持者發起罷免吳思瑤「地動刪瑤」、吳沛憶「憶事無成」及王定宇的「退租罷王」團隊，十一日在民眾黨集會現場聯合擺攤。「地動刪瑤」團隊指出，十一日收到二一五三份連署意向書，已達第一階段門檻八成。

國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛表示，十二日已收到二一五四份罷免吳沛憶的意向書，二月初達成第一階段門檻應該不難。

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