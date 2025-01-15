桃園連署罷免藍委 擴及全桃6區

發起「桃汰立委，罷免OUT」公民團體，在龍潭區中正路三林段新增1處固定連署站。（記者黃政嘉攝）

2025/01/15 05:30

龍潭中正路新增1處連署站 本週將在第二選區掃街

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」，昨於龍潭區中正路三林段二六號新增一處固定連署站，關於十二日在楊梅區新梅兒童公園進行罷免第二選區（楊梅、新屋、觀音、大園）國民黨立委涂權吉活動，遭黑衣男子鬧場，聯合罷免團隊發起人之一、牧師陳曉煒表達「一方有難，八方來援」，這週將在第二選區掃街宣傳，喊出「光復桃園，六區全罷」，號召民眾響應連署。

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民進黨市議員鄭淑芳昨天表示，選舉、罷免都是人民參政權，大家都應該尊重，不能影響罷免團隊志工作業，希望市警局楊梅分局將罷免連署活動視為選舉作業，派員維護秩序，防範鬧事。

陳曉煒說，連署罷免藍委的行動擴及全桃園市，因此喊出「光復桃園，六區全罷」，從第一階段邁向第二階段，連署熱度如果夠努力，大概二月初會有三到四個選區能達到第一階段連署的門檻，第五（平鎮、龍潭）、第六（八德、大溪、復興）選區推動罷免連署藍委呂玉玲、邱若華的起步較晚，若維持目前熱度的話，很可能每個選區都能通過第一階段。

「小心字跡不要寫歪掉。」陳曉煒與三位志工昨一早就在龍潭連署站張羅相關事務，九點半開站，帆布看板還沒掛上，就陸續有鄉親來連署，罷免團隊呼籲選民前來「送給我們連署書」，他們將「送不適任立委出國會」。

陳曉煒說，十二日罷免藍委連署活動被黑衣男滋擾事件發生前，罷免團隊三個隊伍出去，就收了約一千份連署書，案發後，第一選區（龜山、蘆竹、桃園十五里）罷免團隊當晚就發出聲明，強調「一方有難，八方來援」，相信第二選區選民也絕對不會容忍鬧場情事。

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