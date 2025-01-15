為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    僑團協辦海外活動 觸及逾10萬人

    立法院外交及國防委員會15日將邀請僑務委員會委員長徐佳青報告「因應世界政經局勢變化，如何在總合外交政策中，串聯僑界，匯聚海外僑力，擴增友台力量，壯大我國經貿實力」。（資料照）

    立法院外交及國防委員會15日將邀請僑務委員會委員長徐佳青報告「因應世界政經局勢變化，如何在總合外交政策中，串聯僑界，匯聚海外僑力，擴增友台力量，壯大我國經貿實力」。（資料照）

    2025/01/15 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕因應台灣在國際中的艱難處境，外交部積極推動總合外交與二軌外交，也藉由僑委會、僑民的力量拓展我國國際參與。僑委會最新報告指出，僑委會每年鼓勵僑團運用海外人脈，協助舉辦各類活動，去年共成功發起四十六個地區的一一一場次活動，觸及十萬六六○一人次；由於歐美國家對孔子學院加以反制，使部分親中僑團日趨低調，讓我國僑務工作所受阻力降低。

    歐美反制孔子學院 我僑務工作阻力降低

    立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會委員長徐佳青報告「因應世界政經局勢變化，如何在總合外交政策中，串聯僑界，匯聚海外僑力，擴增友台力量，壯大我國經貿實力」，並備質詢。

    僑委會書面報告指出，在全球民主國家面臨前所未有挑戰的背景下，台灣與全球民主陣營的合作空間大幅增加，如近來歐美等國家皆針對「警僑事務服務站」及「孔子學院」等具干涉主權或意識形態干擾舉措加以反制，使部分親中僑團活動日趨低調，讓我國僑務工作受到阻力略有降低。

    去年發起上百場活動 逾六百僑團參與

    針對總合外交，報告指出，全球目前有超過兩百萬台僑、六千個僑團、一千所僑校與十七萬畢業僑生校友，僑民社群能量構成了台灣與世界的重要聯繫橋梁。報告也指出，僑委會每年鼓勵僑團運用海外人脈，推動台灣參與世衛大會（WHA）、聯合國等國際組織，於去年成功發起四十六個地區的一一一場次活動，共計有六一六個僑團參與，並觸及十萬六六○一人次。

    報告說明，與正式外交工作相比，僑務工作有較大彈性，透過與僑民社群聯繫合作，以文化、教育、經濟交流等方式推動雙邊實質合作，更靈活的來面對國際間的複雜局勢與挑戰，協助政府外交工作開拓更多合作機會。

    展望今年僑務工作，僑委會表示，將著重鞏固與擴展海外僑界力量，將長期深耕經營海外僑區人脈資源，轉換成當台灣有需要時，能夠共同來為台灣發聲，並持續爭取海外僑民與國際支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播