福建鎖定台灣「首來族」 陸委會斥統戰

福建省政府公布2025年工作報告，對台部分將加強教育、司法、衛生、科技、體育、文旅等領域交流，加密閩台客貨運航線，鼓勵青少年、「首來族」等台灣基層赴閩，加緊建設兩岸融合發展示範區。（美聯社檔案照）

2025/01/15 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕福建省政府公布二○二五年工作報告，對台部分將加強教育、科技、體育、文旅等領域交流，推進廈金通橋，鼓勵青少年、「首來族」等台灣基層赴閩，加緊建設兩岸融合發展示範區，服務「祖國統一大業」。陸委會痛批，此為中共二十大以來，對台單邊設定「融合促統」統戰作為；學者示警，這些統戰工作背後，帶有併吞台灣的意圖。

學者：有併吞意圖

報告內容提到，推動放寬台資市場准入，提檔升級台商投資區、台灣農民創業園。推進沿海地區與金門、馬祖通水通電通氣通橋，加密閩台客貨運航線，構建廈金、福馬「同城生活圈」。

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福建方面規劃，將發揮「祖地」文化優勢，加強閩台歷史文化研究宣傳。辦好海峽論壇、海峽青年節等品牌活動，鼓勵青少年、「首來族」等台灣基層民眾赴福建等。

對此，陸委會表示，中共因福建地理位置將其定位為「兩岸融合發展示範區」，但在當前中國經濟衰退、內需消費不振及企業經營環境持續惡化下，中方長期試圖以「同等待遇、經濟利益」為掩飾，其目的並非「惠台」，而是企圖以不實在的經濟利益，換取我方接受中共設定的政治前提，此為其整體對台政策與統戰之一環，企圖掌控對台關係的主導權及主動權，為中共二十大以來，對台單邊設定「融合促統」統戰作為。

陸委會指出，二○一九年「習五條」提出「新四通」通水、通電、通氣、通橋，主要目的是「融台促統」並作政治宣傳。有關通水、通電、通氣及通橋議題，均涉兩岸公權力事項及未來兩岸關係發展等複雜敏感問題，非中方可片面設定。

陸委會說明，目前除金門經兩岸協商已自中國福建引進補充性水源外，其他馬祖引水及金馬與中國通氣、通電、通橋議題，依據相關機關提供的資料，現階段並無必要性及急迫性，我方也無此政策及規劃。

陸委會強調，中方片面提出生活及就業創業等便利措施，拉攏誘引我方民眾赴中，在中國經濟下行，黨國專制未能改變情況下，完全是一廂情願、不切實際的做法。政府將持續提醒國人勿因小利而被拉攏，落入中共政治操作及統戰作為，國安及司法單位也會全力應對查處。

雲林科技大學財金系教授鄭政秉受訪表示，福建對台工作肩負統戰任務，今年鎖定「首來族」，希望吸引年輕人或對中國沒經驗的人過去，這些對台統戰工作背後，其實帶有併吞台灣意圖。

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