立陶宛前外長獲賴總統贈勳》藍柏吉斯：盼台立友誼 激勵更多國家挺民主

賴清德總統昨頒授立陶宛前外交部長藍柏吉斯「特種大綬景星勳章」，表彰其對台立關係的卓越貢獻。（取自總統府）

2025/01/15 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨頒授立陶宛前外交部長藍柏吉斯「特種大綬景星勳章」，表彰其對台立關係的卓越貢獻。藍柏吉斯表示，面對不希望我們繁榮、自由及成功的威權主義國家，期盼台立兩國的友誼、合作及相互支持的關係，能激勵其他國家加入行列，讓更多國家不再害怕支持民主及自由，支持民主自由的群體才能不斷壯大。

賴感謝藍柏吉斯 深化雙方關係推手

賴清德指出，感謝藍柏吉斯在外長任內的卓越貢獻，成為深化台立關係的關鍵推手，回顧COVID-19期間，立陶宛是第一個捐贈疫苗給台灣的歐洲國家；台灣和立陶宛不僅互設代表處，我駐立陶宛代表處也成為歐洲第一個以「台灣」名義設立的代表機構；台立雙邊更在半導體、雷射、金融及醫療等領域，創造豐碩合作成果，無論是克服疫情挑戰或對抗威權主義擴張，藍柏吉斯都堅定與台灣站在一起，堅持捍衛民主價值。

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賴清德表示，當前威權主義勢力持續合流，對全球的民主國家帶來威脅和挑戰，台灣和立陶宛等民主國家必須更團結，共同守護民主自由，維護以規則為基礎的國際秩序，期待未來和立陶宛能在經貿、科技和文化等諸多領域有更多合作交流，並繼續發揚民主和自由價值，一起為雙方國家進步發展及全球和平繁榮貢獻心力。

藍柏吉斯表示，這份榮耀屬於在立陶宛外交部及整個國家與他合作共事的人們，大家都支持台灣人民，並知道支持台灣民主的益處，他在「總統府常設展」看到台灣人民為了爭取民主而奮鬥的照片，與立陶宛非常相似，立陶宛政府的決策者都是曾經為自由奮鬥的人們，或像他是站在為自由奮鬥的父母肩膀上的人，自由、民主及主權是非常真實切身與珍視的概念，也是連結台立關係的關鍵因素，因為兩國都珍視得來不易的自由，並相互支持。

藍柏吉斯強調，面對不希望我們繁榮、自由及成功的威權主義國家，他期盼兩國之間的友誼、合作及相互支持的關係，能激勵其他國家加入我們的行列，讓更多國家不再害怕支持民主及自由，這樣支持民主自由的群體才能不斷壯大。

他提及，立陶宛在十九世紀時是俄羅斯帝國的一部分，為尋求自由經歷多次革命或起義，一八六四年的革命曾有句話「為你的自由，也為我們的自由」，代表他們將繼續捍衛自己的自由，也會持續支持台灣為自己的自由奮鬥。

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