呂坤修升上將 接陸軍司令

軍方人事變動，總統府今將舉行上將晉任暨授階典禮。（資料照）

2025/01/15 05:30

鍾樹明調國防部軍備副部長

〔記者方瑋立、涂鉅旻、吳哲宇／台北報導〕軍方人事變動，總統府今將舉行上將晉任暨授階典禮，陸軍司令鍾樹明上將調任國防部上將軍備副部長；陸軍上將司令由副司令呂坤修中將調任，同時晉任陸軍二級上將。知情人士分析，此為總統賴清德上任後，首次任命軍種司令，具軍文關係重要意義，也象徵著國防部長顧立雄已與軍隊取得互信。

現任國防部軍備副部長、徐衍璞上將將於一月十六日屆齡退伍，牽動軍方高層上述人事布局。

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總統府今舉行上將晉任暨授階典禮

國防部說明，呂坤修中將為陸軍官校七十七年班、戰院九十四年班、中山大學高階經營管理碩士，曾任總統府侍衛長、陸軍第八軍團指揮官、陸軍司令部副司令等重要職務，學經歷完整；呂坤修任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任陸軍司令。兩項調任案將於十六日起生效。

呂熟稔台海防衛聯合作戰

鍾任內接裝多項新式裝備

對此，知情人士分析，此為總統賴清德上任後，首次任命軍種司令，具軍文關係重要意義，也象徵著國防部長顧立雄已取得互信。另有人士直言，呂領導統御細膩、自律甚高、沒有架子，用心逐一拜會防區地方政府與駐軍單位，在擔任軍團指揮官時，充分發揮聯參與作戰區部隊主官素養，符合「小總長」的要求標準。

呂坤修接任陸軍副司令僅四個多月即獲拔擢，知情人士說明，呂的歷練已相當豐富且全面。首先，他的作戰區主官經驗遍及台灣本島、外島，其次，他有國防部聯參單位經驗，對於台海防衛聯合作戰的概念相當熟稔。

鍾樹明陸軍官校七十五年班、戰院九十二年班畢業，曾任憲兵指揮部指揮官、總統府侍衛長、六軍團指揮官及陸軍副司令等要職；鍾的治軍作風務實，曾與他共事的同僚表示，鍾樹明是很有條理的將作戰概念與想法，落實在幹部教育上，不厭其煩的指導下屬及新進幹部，無論是如何實踐其想法，或是在作戰理念的傳承與教育，對於基層官兵也能一同運動、博感情。

鍾樹明於陸軍司令任內接裝M1A2T戰車、海馬斯美製多管火箭系統等新式裝備，並頻赴美參與「陸威專案」，爭取擴大國軍赴美交流、訓練機會，預料接任軍備副部長後，將與前任徐衍璞一樣，忙碌於美台奔走。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，我國應對中共威脅，海軍將成立濱海作戰指揮部，未來也很可能以地面部隊「以陸制空」、「以陸制海」兵力為主，再加上目前國防政策方針將發展無人載具視為國土防衛重要需求，也可能是人事考量因素。

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