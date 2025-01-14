藍委再推縮短中配入籍 綠批替中國洗人口

民進黨團幹事長吳思瑤批評，在野黨修法替中國洗人口，恐造成嚴重國安危機。（資料照）

2025/01/14 05:30

〔記者陳政宇、林哲遠／台北報導〕「縮短中國籍配偶入籍年限」的提案重出江湖。國民黨立委游顥近日擬具「台灣地區與大陸地區人民關係條例第十七條條文修正草案」，要求比照外配規定，將中配入籍年限由六年縮短為四年。民進黨團幹事長吳思瑤批評，在野黨修法替中國洗人口，恐造成嚴重國安危機，且趕在會期末提案擠進議程，「難道是急著向中國繳年終成績單，討壓歲錢嗎？」

急著向中國討壓歲錢嗎

國民黨立委許宇甄去年三月曾提出兩岸人民關係條例修正草案，主張中配取得身分證年限從六年改為四年；該案雖付委，但民進黨團隨後於院會提出復議，立法院長韓國瑜裁示另定期處理。游顥近日重提相同內容的草案，上週已送抵立法院議事處，預計今天程序委員會列案，最快十七日院會付委審查。

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游顥說明，任何國籍配偶來台落地生根，對我國人口增加、文化交流皆具貢獻，外配或中配均非我國國籍者，卻因國籍致使身分適用的相關權利義務規定不平等，顯為歧視。基於憲法平等原則，並參照「入出國及移民法」，將中配與外配取得我國身分證年限規定統一轄管。

對此，吳思瑤受訪表示，許宇甄上會期提案因民意反撲而暫緩，在野黨現在卻捲土重來。各國對於敵對國家的入籍規定更加嚴謹，舉世皆然，否則將方便中國在台灣洗人口，造成嚴重國安危機。

至於國民黨所謂平等原則，吳思瑤反駁說，外配入籍規定其實更嚴格，不僅要考試、放棄國籍，每年得在台居留一八三天、約歷時八年才能拿到身分證；而中配現行規定已享優惠，若能認同台灣社會文化和法治，願意放棄國籍並接受考試，當然就另當別論。

此外，反共網紅八炯十二日爆料，中國已滲透台灣，甚至在新北、台中共設有五個據點，協助民眾辦理中國身分證，要求內政部查明。內政部長劉世芳昨在立院受訪時說，是否涉及違法問題，內政部會查清楚；目前內政部查察有中國身分證者少於十人。

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