寶順號貨輪又掉頭 在台灣海峽徘徊

蒙古籍「寶順（BAO SHUN）」貨船，在台海徘徊。（資料照）

2025/01/14 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕由香港公司所有的中國權宜輪蒙古籍「BAO SHUN（寶順）」號貨輪，六日因在新北市石門區近海約六浬處異常來回航行，被我海巡關切後聲稱「主機故障已修復」，轉往彭佳嶼北方持續詭異繞行多日。最新航跡圖資訊顯示，寶順輪前天晚上突然轉向西南，往中國領海方向航行，直到昨日中午，又回頭往東北方航行。

寶順輪日前在台灣北部近海異常繞行被海巡關切後，轉往彭佳嶼北方並持續進出我十二浬線西南─東北向繞行五天，被本報獨家披露航跡後，自前天下午一時起已離開繞行位置，持續沿我十二浬線外圍，朝西南方向航行。

請繼續往下閱讀...

昨一度往西南航行

下午又改往東北走

航跡圖資訊顯示，寶順輪昨日上午一路往西南航行，直到靠近中國領海，才於約下午一時掉頭，改往東北方向航行，持續在台灣海峽徘徊，昨日的平均航速約為四．三節。

資料指出，寶順輪船舶呼號為「JVDA8」，目前船東登記為「Hong Kong Changhang Shipping」，二○○五年出廠登記為中國籍並命名為「SHUN TAI 188（音譯順泰188）」，於二○一五年改名「YOUNG DE SHENG158（音譯洋得勝158）」、二○二二年改名「MAO YUN HANG（音譯茂運航）」，二○二三年改名寶順，並改為蒙古籍至今。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法