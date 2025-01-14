中國輪惡名昭彰 切海纜慣犯

中國權宜輪喀麥隆籍順興39貨輪，疑切斷我海底電纜逃逸，我將「註記」列入黑名單。（資料照）

2025/01/14 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪喀麥隆籍「SHUNXING39（音譯順興卅九）」疑似切斷基隆外海國際海纜後「關機」逃逸，且與蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」皆在我領海長期航跡異常，引起爭議。不過，除台灣以外，中國籍船隻近年在國際上早已惡名昭彰，光是歐洲波羅的海，分別於二○二三年十月、二○二四年十一月發生過兩次中國貨船下錨航行的「意外」，切斷多條海纜，甚至傷及天然氣管線。

甚至有傷及天然氣管線

這已非中國船舶首次破壞我國周遭海纜，早於二○二三年二月，台灣至馬祖間兩條海底通訊電纜就曾遭中國漁船及不明船隻拖斷。中國船在國際上更是惡名昭彰，甚至形同「慣犯」。前年十月，中國籍貨輪「新新北極熊」號在歐洲波羅的海下錨航行，涉嫌破壞兩條芬蘭灣的海底通訊電纜，更傷及一條天然氣管線，引起國際社會譁然；中國「內部調查」結果遲至去年八月才出爐，聲稱該船是因天候因素「不慎肇事」，而非蓄意破壞。

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德國、芬蘭等都曾受害

然而，去年十一月底，中籍「伊鵬三號」貨輪又涉在波海下錨航行約一七八公里，合計切斷兩條海纜，破壞德國、芬蘭、立陶宛及瑞典間通訊，再度引起高度爭議。當時，歐洲多國在迅速的航運、天氣及水文交叉分析下，判斷發生需要拋錨緊急情況的可能性極低，在鎖定嫌犯為伊船後，丹麥至少派出三艘軍艦追擊並攔截，並與其他國家軍艦共同包圍，要求配合歐洲警方調查。

學者何澄輝刊於台灣新社會智庫的伊鵬三號事件分析報告指出，中國早於二○一六年公布的「十三五規劃」中即提出「建立暢通的國際通信設施，優化國際通信網絡布局，完善跨境路海纜基礎設施」，積極布建海纜通訊網路，中國片面聲索主權的南海，也已從傳統軍事安全領域的衝突，擴及至經濟通訊等基礎設施領域。這類以「灰色地帶（灰色領域）衝突」形式表現的海事及通訊安全威脅，已是真實且無可迴避的存在。

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