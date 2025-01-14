中國權宜輪疑斷我海纜 將列黑名單

中國權宜輪喀麥隆籍順興卅九貨輪，疑切斷我海底電纜逃逸，我將「註記」列入黑名單。（資料照）

2025/01/14 05:30

我註記順興39 嚴加管理

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國權宜輪喀麥隆籍「SHUNXING39（音譯順興卅九）」涉切斷台灣基隆港外海的海底電纜逃逸，我方掌握該船開往韓國釜山，但實際所在位置不明。熟稔國安的官員昨受訪表示，此事是典型「灰色地帶侵擾」，未來將對中國權宜輪嚴加管理，並將該船「註記」列入黑名單。

船開往韓國釜山

兩岸人民關係條例第卅條第二項規定，外國船舶、民用航空器及其他運輸工具為大陸地區人民、法人、團體或其他機構所租用、投資或經營者，交通部得限制或禁止其進入台灣港口、機場。

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官員表示，兩岸條例明文規定，中國權宜輪要進入台灣港口，交通部航港局得限制或禁止，這部分會強化安全管理，對於曾違反我國法律或像「順興卅九」這種嫌疑重大的，會加以「註記」管制，要進來須經過我方同意。

官員強調，中國船來台須經我方許可，即便是掛其它國籍的中國權宜輪，船東和船員可能是中國人，可能接受中共指令，這些船隻未來需嚴加管理，現行兩岸條例已有完備規定，航港局執法是依法有據。

據掌握，有中國權宜輪在台灣外海停留很久，檯面上原因是靠港停泊費用較高，所以停在周邊海域，在岸上代理商通知後，才會進港載貨，但有些船隻鬼鬼祟祟，藉此搜尋、切斷海底電纜，肇事後加速逃往它國。

全力查緝肇事船舶

官員指出，海底電纜攸關通訊安全、國家安全，未來需中華電信、海巡署及航港局三方通力合作。海巡署負責維護國家關鍵基礎設施安全，海纜若被破壞，中華電信須第一時間進行通報，政府單位立刻採取因應措施，由海巡署將肇事船隻攔截、登檢或扣押，航港局也要加強管理行經兩岸之間的中國權宜輪。

他表示，此事已提高到國安層級處理，全力加強查緝肇事船舶。中國權宜輪破壞海底電纜在國際社會劣跡斑斑，中國切斷台灣對外聯絡通訊的海纜，企圖影響台灣的正常生活、通訊安全，對我國家安全構成威脅，是典型的「灰色地帶侵擾」。過去金馬的海底電纜，時常被中國挖泥船故意勾斷，造成外離島通訊中斷。

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