民眾黨2/15補選黨魁 黃國昌幾篤定當選

立法院司法法制委員會，民眾黨立委黃國昌質詢。（記者王藝菘攝）

2025/01/14 05:30

〔記者林哲遠、歐素美／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，日前請辭黨魁一職，交由黨內立委黃國昌接任代理主席維持黨務運作；民眾黨宣布，將於二月十五日舉辦黨主席補選，並於今日起至十七日展開線上報名參選。據悉，儘管黃國昌目前仍未表態參選黨主席，但黨高層已有共識將全力支持黃。

民眾黨表示，第二屆黨主席補選時間訂於二月十五日上午九時至下午四時止，以網路投票方式進行；黨主席參選人應於去年二月十四日以前入黨，且曾具中央委員資格者。

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黨內人士透露，目前黃國昌為黨內一致認同的人選，黃擁有高聲量、高戰力，況且在立委黃珊珊遭停權後，黨內也沒有人敢與黃國昌一爭黨魁之位，他預期在黃報名後恐怕不會有人報名。

不過，一名地方黨工受訪時直言，他雖然認同黃國昌在立院的實力與表現，但在柯主席遭受政治迫害之際，黨內不該在此刻舉辦黨主席補選。在柯日前遭羈押期間，黨中央有緊急應變小組維持黨務，應該延續該集體領導的模式直至柯主席四年的任期結束後，再來舉辦下屆黨主席選舉。

至於前立委蔡壁如近日因拜會彰化縣議長謝典林及花蓮縣議長張峻等藍營地方人士，被外界解讀為有意競逐黨主席大位；蔡昨上政論節目受訪時表示，很遺憾自己一舉一動常常被放大且過度解讀，強調自己沒有一定要選，要先跟黨內領袖人物溝通完再做決定。

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