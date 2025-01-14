罷免傅崐萁們 近3000教師具名連署

學界罷免傅崐萁們，已近三千教師連署，中台灣教授協會理事長楊聰榮（右起）、台灣教授協會理事長陳俐甫、雲林科技大學財金系教授鄭政秉、台灣大學生化科技學系名譽教授黃青真等人籲國人正視國家的危機。（記者羅沛德攝）

2025/01/14 05:30

〔記者陳鈺馥、蘇孟娟、李容萍／綜合報導〕罷免國民黨立委行動各地延燒，公民團體昨在立院召開記者會宣布，台灣學術界發起「罷免傅崐萁們」活動，有近三千名教師參與網路連署，支持罷免傅崐萁等國民黨立委；學者更呼籲，中國企圖併吞台灣，全民應罷免「親中」、「親共」立委。

籲國人正視國家危機

中台灣教授協會理事長、台灣師範大學華文系副教授楊聰榮表示，學術界是站在知識高度，為各地公民團體的罷免行動提供後盾，連署網站上架不到一週時間，許多教師具名支持「罷免傅崐萁們」活動，展現台灣成熟的公民運動。

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雲林科技大學財金系教授鄭政秉表示，最近立法院非常多亂象，國會出現空前危機，中國勢力有系統介入，若繼續讓這種情況下去，將釀成經濟危機、國安危機。鄭強調，此事攸關台灣存亡，希望國人不分藍綠正視國家的危機，呼籲全民罷免傅崐萁們這些親中、親共的立委。

台灣教授協會會長陳俐甫說，罷免權是直接民權的行使，國民黨團總召傅崐萁及其附隨立委卻修法提高罷免門檻，要讓人民無法罷免，這是很荒謬的。

「罷免連署是台灣保衛戰的開始！」台灣大學生化科技學系名譽教授黃青真說，這屆立委不為人民謀福利，而是爭取國共兩黨的勝利，不惜破壞國家體制，讓下一代國民處於水深火熱中，我輩公民應集眾人之力，阻止滅國行為。

雲林科技大學助理教授簡端良表示，具名連署的教師近八成是大學教授，也有國中小學教師，這些人都不是教授協會動員的，如果國民黨還要將他們貼上側翼標籤，將會有更大民意出來罷免。

這場學界發起的連署廣獲回響，昨已近三千人連署，連署系統為了核實，不得不暫時關閉八小時。有學界人士透露，很多老師都有升等壓力，這次卻勇敢站出來，顯示「傅崐萁們」引爆了多大的民怨。

朱喊話賴放下仇恨

綠批別說一套做一套

國民黨主席朱立倫昨一早前往大溪頭寮謁陵，被問及如何看待最近「大罷免時代」的風潮，朱喊話兼任民進黨主席的賴清德總統：「我們大家放下仇恨，彼此合作讓台灣能夠更團結。」

對此，民進黨回應，請朱不要老是說一套做一套，真正該放下仇恨的是他本人以及他帶頭作亂的國民黨。

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