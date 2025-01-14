強化行政與立法溝通 政院召開協調會報 聚焦總預算

立法院10日否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，並在今天送出覆議案咨文給行政院、總統府。對此，行政院發言人李慧芝表示，審慎評估下一步的作為。 （資料照）

2025/01/14 05:30

〔記者鍾麗華、陳昀／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德八日在官邸召開派系要角便當會，面對朝小野大的國會僵局，及未來政策推行面臨困境，賴下令強化行政立法溝通平台。行政院昨天中午邀集立院民進黨團七長、八委員會召委，於行政院召開擴大行政立法協調會報，會中聚焦今年度中央政府總預算案，也決定下會期將固定於政院召開協調會報，針對重要政策與法案強化協商與論述。

據了解，昨天會議由行政院長卓榮泰親自主持，副院長鄭麗君、政委馬永成、財政部長莊翠雲等人均出席，秘書長龔明鑫則請假，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘等人，以及立院八個委員會召委均出席。

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新會期將固定在政院開會

與會人士表示，由於總預算案尚未三讀，昨天會議聚焦在總預算，對於藍白可能提出的刪減與凍結案，有相關因應；卓揆在會中提醒，要確實掌握各項提案，各部會該溝通就溝通。

有民進黨立委認為，從財劃法、老人福利法、警察人員人事條例等，甚至近日的人工生殖法修法，執政黨都是被動回應朝野攻防，而近來的行政立法的會議，多在柯建銘辦公室舉行，鄭麗君不一定經常與會，多是副秘書長王貴蓮前來，但王只能將立委意見帶回，若鄭有與會，溝通更有效率。

政院人士則解釋，過去財劃法修法時，卓揆也曾在行政院與民進黨團幹部與立委溝通，鄭麗君也透過行政立法協調會議，與黨籍立委共同討論的議案超過四十餘案，此次是在賴總統宣示要強化行政與立法溝通後「擴大」召開。未來新會期，盼固定在政院召開行政立法會報，並由鄭麗君主持，與黨團保持暢通的溝通及協調管道。

此外，立法院上週否決行政院所提「憲法訴訟法」修正覆議案，立院昨已將覆議案處理結果咨復總統及函復行政院。行政院發言人李慧芝表示，政院將依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。總統府收到覆議案咨文後表示，總統將在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段；依法總統最晚須於廿三日公布。

行政院後續的救濟，是在法案生效前提出司法訴訟常見的「預防性權利救濟」，讓司法院斟酌是否受理；或是搶在總統公布後、但法案還未生效的三天內，循釋憲途徑並聲請暫時處分；以及法案生效後，再聲請釋憲及暫時處分，尚未定案。

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