黑幫發展共諜組織 高檢署已偵獲多起

高檢署近年已偵獲多起黑幫在台發展組織案，國人不能大意。（路透檔案照）

2025/01/13 05:30

〔記者張文川／台北報導〕國安局昨發布分析報告，指中共利用黑道幫派、地下錢莊等五大手法，試圖滲透我國軍吸收為共諜、刺探竊取我軍情報，甚而策反為戰時之用，手法深入民間；事實上，高檢署近年已偵獲多起黑幫在台發展組織案，國人不能大意。

台南高分檢去年九月偵結起訴多達廿三人的共諜組織，主導者許姓兄弟即是透過「軍人借貸廣告」為名目，與當鋪業者合作，利誘有經濟困難、有問題的現役軍人或其親人加入，要求交付軍人身分證、軍餉條及機密軍事情報，換錢抵債，共有八名現役士官、士兵被中國情報人員吸收，另有十三人則是軍人親眷。

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高檢署去年十月起訴以太陽聯盟寶陽會李姓女組長為首的滲透國軍十人共諜集團，李女身兼新北市蘆洲區某宮廟主委，利用宗教交流名義赴澳門接頭，與中國情報組織合作，返台後，以五萬至十萬元利誘收買五名現役士官兵，要求拍攝承諾「戰時投降不抵抗」的心戰影片，並拍攝傳送軍人身分證照片驗證；士兵若提供軍事資訊、吸收軍中同僚加入，則會另行計價。

宜蘭檢警則是在偵辦一件選舉罷免法案件時發現，天道盟旗下分會接受境外敵對勢力的指示，在國內吸收現役軍人刺探軍事機密，並誘使拍攝投降影片，發展間諜組織，遂報請高檢署指揮宜檢、羅東警分局、刑事局及國防部政治作戰局專案偵辦，查出組織源頭及架構，破獲該集團，凸顯中共滲透我國軍民，無所不用其極。

國家安全法之「為境外敵對勢力發展組織罪」，法定刑度已於二○二二年六月起加重為七年以上有期徒刑（舊法為五年以下）。

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