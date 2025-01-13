國安局：中共吸收我退役軍人組織「狙擊隊」

中共透過幫派引進資金，吸收退役軍人，組織成立「狙擊隊」，規劃對軍事設施等目標進行狙擊任務。 （路透檔案照）

2025/01/13 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕國安局最新發布的「共諜案滲透手法分析」報告，羅列共諜案的指標案況，指出中共透過幫派引進資金，吸收退役軍人，組織成立「狙擊隊」，規劃對軍事設施等目標進行狙擊任務。

透過幫派引進資金 規劃狙擊軍事設施

國安局報告指出，中共吸收幫派份子，以免償借款為誘因，物色具資金缺口現役軍人，刺蒐我政府機敏資訊，並要求在中共武力犯台時，豎立五星旗呼應、配合發動陰謀破壞。中共也透過幫派引進中共資金，吸收退役軍人，組織昔日軍中同袍成立「狙擊隊」，規劃對我軍事設施及外國駐台機構等目標，進行狙擊任務。

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報告指出，中共利用退役軍人設立空殼公司、開設地下錢莊與賭場，勸誘或脅迫現役軍人蒐集軍事機密、填寫效忠中共誓約書或駕駛軍用直升機投共，並提供經費資助我國宮廟團體，藉宗教活動接觸現役軍人，利誘渠等著軍服、持五星旗拍攝「對中投誠」影片，或交付部隊防衛計畫等文件。

報告也揭露，中共指示我國民間協會，在台成立「中共統一戰線工作委員會」，在選舉期間藉由赴中旅遊、落地招待，支持特定政黨候選人，並透過特定網路媒體發布不實民調、新聞報導，試圖影響我國選舉結果。

此外，報告也指出，中共以臉書、LINE等網路平台為媒介，利用網路貸款接觸需款孔急的現、退役軍人，以提供機敏資料償還債務，或引介軍中同袍發展組織，並以虛擬貨幣規避查緝。

我建構國安共同威脅圖像反制滲透

針對報告中提及的「國安共同威脅圖像」，國防部表示，依據國家情報脅工作法規範，政治作戰局具視同情報機關身分，職管洩漏國家機密等足以影響國家安全或利益之資訊，進行蒐研及處理，並通報國安局統合調查局、憲指部等單位查察不法份子，防制中共在台發展組織情蒐。

國防部指出，自二○一一年一月至二○二四年十二月期間，國防部偕同調查局、警政署及憲指部等單位所偵破之共諜案件中，八十七％均是官兵主動檢舉反映，足證保防教育已顯成效。

國防部說明，面對中共無孔不入的滲透攻勢，國防部均將相關情訊，通報國安局俾利形成「國安共同威脅圖像」，統合國安單位，陳報檢察署立案偵處，以整合專案蒐研量能，溯查犯罪管道，也藉莒光日教學等管道反覆宣教，強化官兵保防安全警覺；國防部每年實施專案清查，透過組織建制及內部管理等作為，查察具高風險對象，採即蒐即辦，偵破不法組織。

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