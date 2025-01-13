官員：中共隱蔽戰線 慣用「交流」包裝

國安局昨日發布「共諜案滲透手法分析」報告，統計去年起訴的共諜案六十四人，比二○二一年增加三倍。（路透檔案照）

2025/01/13 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台滲透無孔不入，我國國安局昨日發布「共諜案滲透手法分析」報告，統計去年起訴的共諜案六十四人，比二○二一年增加三倍。熟稔國安的官員受訪時表示，中共隱蔽戰線在台積極活動，主要以「交流」名義邀人赴中參訪，再進一步吸收；軍事專家指出，中共也鎖定軍方高層滲透。

專家：對台滲透 軍方高層也是目標

官員指出，復康聯盟黨長期收受中國金援，發展組織充當中共內應，吸收退役軍人，秘密組織武裝部隊，蒐集軍事據點等，該案經檢方查獲而曝光，顯示中共隱蔽戰線在台灣積極活動，國人一定要提高危機意識。

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官員談及，中共對台統戰滲透無所不用其極，政府單位須加強國安的識讀教育，讓台灣民眾知道中共的手法。

利用「交流」尋找在地協力者

據分析，中共的隱蔽戰線慣用「交流」來做包裝，表面上是兩岸交流，私底下是統戰滲透，利用「交流」尋找在地協力者、志同道合之人。他強調，中共對台隱蔽戰線工作主要在中國進行，因為來台容易被抓，例如以宗教交流做隱蔽戰線的工作，藉以「進香」名義來做地方宮廟串連，把人拉過去中國進行統戰，吸收之後再把工作做回台灣。

國防院國家安全研究所研究員沈明室受訪表示，中共對台滲透很早就開始了，過去共諜案量刑較輕，鎮小江間諜案僅兩人被判三至四年刑期，無法發揮嚇阻效力。國安局報告反映的是，二○一九年通過國安五法修法後，檢警調加強偵辦的結果，這是循著過去調查線索進而破獲，並不是這兩年中共才開始對台滲透比較嚴重。

沈明室示警，國安單位曾經蒐證發現，中共軍委派人來台發展組織，不僅成功吸收多名退役將領，連現役高階將領也有被接觸的，顯示中共在武力犯台前，持續想吸收軍方高層。

他提及，當然也有一些年輕基層士官，只要有錢就把軍事資料交付給中共，這些都大有問題。未來應加強軍事教育，強化基層軍士官考核、反情報工作，寧可破獲案件很多，雖然有損國軍形象，但可慢慢削減中共在軍隊內部的滲透。

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