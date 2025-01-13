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    蒙古籍寶順輪 去年僅停靠台灣港口

    順興39、寶順輪航跡示意圖

    順興39、寶順輪航跡示意圖

    2025/01/13 05:30

    「詭」跡重重 全年航行逾六成天數 似未去過其他國家

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪喀麥隆籍「SHUNXING39（音譯順興卅九）」涉切斷基隆近海國際海纜後「關機」逃逸，蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號貨輪日前則在台灣北部近海異常繞行被海巡關切後，轉往彭佳嶼北方並持續進出我十二浬線西南─東北向繞行五天，被本報獨家披露航跡後，自昨下午一時起已離開繞行位置，截至晚間八時許，持續沿我十二浬線外圍，朝西南方向航行。

    昨離開繞行處 沿我十二浬線外圍航行

    據關港貿單一窗口（CPT）資料，寶順輪去年至今已至少兩次停靠台北港，分別由不同公司代理船務。不過，據寶順輪被記錄到的船舶自動識別系統（AIS）統計資料，寶順輪去年曾七次造訪高雄港，且二○二四整年共航行二二五天，佔整體時間逾六成；海上靜止一○七天，佔近三成時間，也僅靠港卅四天，合計三六六天（閏年）。除了台北港、高雄，寶順輪疑似未曾航向其他任何國家和港口，究竟從事何種商業活動，啟人疑竇。

    涉嫌切斷基隆港外海國際電纜的中國權宜輪順興卅九，已將船上至少兩套船舶自動識別系統（AIS）關閉失蹤。不過，據AIS資料，同樣航跡可疑的寶順輪，自六日被我國海巡關切驅離後，轉往彭佳嶼北方近海，持續以「西南─東北向」進出我十二浬線來回繞行長達五天，總里程約達三一一浬（約五七五公里）、平均航速不足三節。

    經本報昨獨家披露其航跡後，寶順輪昨下午一時起轉向西南西駛離原位，截至十二日晚間八時卅六分，船位已達距石門富基漁港北方約廿四浬（約四十四公里）處，持續在我十二浬線外圍，朝西南方向直航。

    資料顯示，寶順輪船舶呼號為「JVDA8」，目前船東登記為「Hong Kong Changhang Shipping」，二○○五年出廠登記為中國籍並命名為「SHUN TAI 188（音譯順泰188）」，後於二○一五年改名「YOUNG DE SHENG158（音譯洋得勝158）」、二○二二年改名「MAO YUN HANG（音譯茂運航）」，二○二三年改名寶順至今。

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