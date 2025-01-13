憲政救濟 大法官自提暫時處分？》 藍稱球員兼裁判 綠反批恣意妄為

民進黨團總召柯建銘則批評，藍白天天毀憲亂政，還渾然不知、恣意妄為，以為國會多數，什麼都可以幹。 （資料照）

2025/01/13 05:30

〔記者林欣漢、陳政宇／台北報導〕立法院上週五否決行政院所提「憲法訴訟法」修正覆議案，立法院擬今日將覆議案處理結果咨復總統及函復行政院，依法總統最晚須於廿三日公布，民進黨立委建議大法官自提暫時處分。對此，國民黨立委李彥秀指出，法官是被動行使職權，要大法官自提暫時處分，將創下全世界的憲政惡例；民進黨團總召柯建銘則批評，藍白天天毀憲亂政，還渾然不知、恣意妄為，以為國會多數，什麼都可以幹。

覆議結果咨文今送至府及政院

立法院十日未通過行政院所提憲訴法覆議案。據了解，立法院擬今日送出覆議咨文至總統府及行政院，依憲法規定，總統應於十天內公布，最遲須在廿三日完成公布。不過，法律經總統公布後，並不是立即生效，依中央法規標準法第十三條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力。

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對於後續憲政救濟的方式，民進黨團研擬聲請暫時處分與釋憲；行政院政務委員林明昕日前拋出「預防性權利救濟」；民進黨立委鍾佳濱則認為，大法官自提暫時處分也是一種方式。

國民黨立委翁曉玲說，憲訴法第卅條第四項規定的非常清楚，暫時處分的裁定也需要十位大法官參與評議，九位以上同意，民進黨不要亂解釋法律。

李彥秀表示，民進黨隔空對大法官會議下政治指導棋，完全就是把司法院及大法官會議當「細漢」。她指出，法官是被動行使職權，要大法官自提暫時處分，不僅將創下全世界的憲政惡例，而且就是「球員兼裁判」。

民進黨立委鍾佳濱受訪表示，憲法寫得明明白白，我國對於法令的最高權威解釋機關就是司法院，對於「憲訴法」修法有無違憲之虞，憲法訴訟要依循什麼程序、法條怎麼解釋，都應該回歸憲法法庭做決定；而在野黨立委明明是被審查違憲的對象，反倒去指揮、指責最高機關該如何判斷，豈不是很可笑？

柯建銘強調，民進黨從上到下絕對恪遵憲法、絕不違憲，覆議案失敗以後，行政院當然會擇期副署、讓總統公告，不可能做任何違憲的事情。

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