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    八炯爆：辦中國身分證 在台有數個據點

    台灣中社舉辦「二0二五大民主時代．行動論壇」現場吸引二百多位民眾到場（記者蘇金鳳攝）

    台灣中社舉辦「二0二五大民主時代．行動論壇」現場吸引二百多位民眾到場（記者蘇金鳳攝）

    2025/01/13 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對國會亂象，台灣中社主辦「二○二五大民主時代．行動論壇」昨在台中舉行。網紅八炯在會中表示，中國勢力已滲透，他獲得的訊息，中國滲透台灣有在新北設兩個、台中市有三個據點辦中國身分證，要求內政部一定要查清楚。聯電前董事長曹興誠也說，台灣目前大問題就是，中國的黑手伸至立法院，台灣一定要把這雙黑手給罷免掉。

    論壇中閩南狼（陳柏源）還邀請黨齡四十年以上的國民黨資深黨員程凱力現身。程強調自己才是正藍軍，現在不是要反共，而是要滅共救台灣，與其等著中國消滅台灣，不如先消滅國民黨再消滅共產黨，罷免舔共、投共的國民黨立委。

    曹興誠指出，他支持總統賴清德兩岸關係國與國互不隸屬，而前總統馬英九竟說兩岸不是國與國而是愛與愛關係，是把兩岸問題內政化，就是讓中國侵犯台灣時，可逃避國際的干預，他支持台派主張，強調「台灣是台灣人的台灣」。他強調，兩岸戰爭罪魁禍首是中國，幫凶是傅崐萁等人。

    曹興誠更表示，台灣面臨生死存亡之刻，中國的黑手伸至立法院，台灣不要分藍綠要團結，最重要是把中國的黑手罷免掉，這是台灣民主最後一道防線，他並痛批傅崐萁等人每次去中國就如同打雞血，在立法院打人踢人，但只要這次撐住，這些人明年就消風，要守住民主陣線。

    另一位受邀的學者翁達瑞（陳時奮）痛批，台灣的民主制度有瑕疵，只有靠罷免來補其瑕疵。立法院已成修法院，藍白合作修舊法讓台灣走回頭路，而且精準式的修法，就是要降低親中賣台成本，但很多重要民生法案卻都不審，只要精準的挑出幾個國民黨立委，一定會成功。

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