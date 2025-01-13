傅開說明會 罷傅團體場外擺攤

國民黨花蓮縣黨部昨在吉安國小活動中心舉行立院問政說明暨歲末聯歡活動，場外有花蓮罷傅團體收罷免提議連署書。（記者王錦義攝）

2025/01/13 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部昨天在花蓮縣吉安國小活動中心舉辦立法院問政說明會，由立法院國民黨團總召集人傅崐萁到場說明選罷法、財劃法和憲法訴訟法的修法過程，場外則有花蓮縣的「罷傅」團體收取罷免傅崐萁的提議連署書；「罷傅」團體表示，一小時就收到近百份，「罷傅」滿踴躍的，過程平和沒有衝突。

民團：改變的勇氣已在地方擴大醞釀

發起罷免傅崐萁的地方公民團體「微光花蓮」，昨天在藍營的會場對面展開「微光行動」，邀請鄉親連署，現場有警察維持秩序。「微光花蓮」指出，原本擔心國民黨在對面的吉安國小辦活動，民眾可能有所顧忌而不太敢索取連署書，不料現場相當踴躍，還有人把車輛停在路邊直接繳交十多份，花蓮縣三個連署站點昨天合計收了近兩百份連署書，下週還會公布四到五個連署站點，分布在花蓮北區、中區；至於南區的連署站點仍在接洽中。

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「微光花蓮」批評，傅崐萁長期在花蓮有很多不合理的作為，開出的競選政見幾乎跳票，去年更帶著國民黨團在立法院亂搞、沒收民主討論，為了自己和下一代的權益，「改變花蓮」的勇氣已在地方擴大醞釀中。

傅：消毒謠言 讓更多人了解真相

對於「罷傅」的連署，傅崐萁受訪說，相較於綠營收買網路、名嘴及媒體，國民黨很難把正確訊息傳遞出去，因此透過說明會讓更多人了解真相，會針對網路上一面倒的扭曲真相、散播謠言進行消毒。

民進黨花蓮縣議員胡仁順指責說，傅崐萁到處透過他的「政治直銷大會」散布片面資訊，活動還要等他到場後才能開始，讓很多長者在寒風中苦等。

胡批評，傅崐萁的宣講內容錯誤百出、顛倒是非，花蓮縣的預算主要來源是計畫型預算，今年有九十九億元，在中央補助下的總預算年年創新高，今年更突破三百億元，藍白聯手亂修的財劃法尚未送出立法院，傅卻用謊言公然欺騙大眾，只是為了自己的政治利益，非常糟糕。

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