罷藍委 台中、桃園連署人氣搶搶滾

罷免藍委行動各地延燒，台中公民團體昨在南屯國民運動中心前舉辦嘉年華活動，現場民眾連署熱烈，四叉貓、八炯等網紅也到場聲援。（記者歐素美攝）

2025/01/13 05:30

〔記者歐素美、李容萍、余瑞仁／綜合報導〕公民團體昨在台中市南屯國民運動中心前舉行罷免嘉年華活動，連署罷免國民黨立委廖偉翔，現場民眾大排長龍；桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」，鎖定國民黨立委涂權吉，現場湧入排隊人潮，還有人連署後，決定擔任志工。

四叉貓、八炯現身台中聲援

網紅四叉貓、八炯、閩南狼、杜承哲醫師等人，昨齊聚台中市南屯國民運動中心前，聲援公民團體的罷免活動。四叉貓表示，罷免是困難的工作，他希望拋下一個種子，可以像當初他揭露前台北市長柯文哲及罷免韓國瑜一樣成功，達到星火燎原的目的。

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八炯說，花蓮人沒有好好投票，選出花蓮王，不僅迫害、奴役花蓮人，現在還出來迫害台灣人，他身為花蓮的子弟一定要站出來，只要各縣市需要，他都會出來站台，罷免藍委跟白委，尤其今年他將會有自己的孩子，他不希望孩子生活在這樣毀憲亂政的國家。

廖偉翔：真金不怕火煉 續為地方努力

連署民眾表示，第四選區選出的廖偉翔擔任立委一年沒有建樹，連質詢都問錯人，毀憲亂政，當然要罷免；廖偉翔對此回應，真金不怕火煉，一切尊重，持續保持正向態度及爭取建設，為地方努力，面對罷免團體的嚴格檢驗，會虛心接受指教，但更加堅信努力爭取的地方建設，終將獲得大家的肯定。

桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」，昨下午一點在楊梅區新梅兒童公園、大園區橫山書法公園旁的土地廟廣場設置連署點，對桃園市第二選區立委涂權吉發起罷免連署，活動吸引民眾排長龍填寫連署書。

由於現場湧入排隊人潮，連署點原訂下午三點收攤延至四點結束，連署團體統計兩站共收到約七百人參與連署，有多人填完同意書直接加入志工擴大罷免能量。不過昨日新梅站一度發生一名疑似涂權吉的支持者飆罵工作人員三字經鬧場，所幸警方獲報趕抵迅速排除。

參與連署的上班族曾先生、從事服務業的鐘小姐及陳姓國小老師都說，立法院藍白黨團提出的法案只顧及黨意，未顧及民意，舉凡潛艦國造經費被刪、財劃法修正案、警察人員人事條例等法案，都是藍白仗著人數優勢強行通過，並未充分溝通，他們「不想讓台灣香港化」，才會利用假日到連署點參與連署或當志工，表達對不適任藍委的抗議。

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