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    自由日日Shoot》中共滲透有5管道4手法 國安局報告：共諜起訴 4年多3倍

    國安局昨日發布「共諜案滲透手法分析」報告指出，我國去年起訴的共諜案人數，已高達六十四人，比二○二一年多了三倍。圖為國安局長蔡明彥。（資料照）

    國安局昨日發布「共諜案滲透手法分析」報告指出，我國去年起訴的共諜案人數，已高達六十四人，比二○二一年多了三倍。圖為國安局長蔡明彥。（資料照）

    2025/01/13 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中共對我國滲透無孔不入，國安局昨日發布「共諜案滲透手法分析」報告指出，我國去年起訴的共諜案人數，已高達六十四人，比二○二一年多了三倍。報告也盤點中共透過黑道幫派等五大滲透管道，與透由退役拉攏現役等四大手法。

    國安局報告指出，近年共諜案起訴人數明顯上升，其中二○二四年共起訴六十四人、二○二三年起訴四十八人，與二○二二年的十人與二○二一年的十六人相比，呈高倍數成長。起訴共諜案件數也從二○二一年三件、二○二二年五件，攀升至二○二三年十四件、二○二四年十五件。

    去年涉案起訴 六成六是現退役軍人

    國安局指出，中共鎖定滲透目標包括軍事單位、政府機關及民間協會，以我國現、退役軍人佔比最高，去年涉案遭起訴退役軍人共十五人，佔廿三％，現役軍人廿八人，佔四十三％，顯示現、退役軍人已成為中共對台滲透的主要鎖定對象。

    報告也盤點黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等五大滲透管道，與透過退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等四大手法。

    面對境外勢力滲透，國安局強調，國安情報機關、軍中保防單位、檢調部門已建立協作機制，打造「國安共同威脅圖像」，全力支援偵處共諜案件。

    國安局指出，檢、審單位對於共諜案成罪見解趨同，在提高案件起訴及審判定罪率下，去年甚至破獲涉案人數達廿三人的共諜網絡，以及判處有期徒刑達廿年的共諜案例，近年共諜案件偵破，也得力於國軍官兵及民眾提供檢舉線索，顯示國人保防安全意識大幅提升。

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