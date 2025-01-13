北檢聲請獲裁准 應曉薇北市5727萬房產扣押

北檢聲請扣押國民黨籍台北市議員應曉薇名下、總價五七二七萬元的台北市房地產，獲台北地院裁准，高等法院日前駁回應曉薇抗告確定。（資料照）

2025/01/13 05:30

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲等人涉京華城等弊案被起訴，高等法院前天深夜駁回柯文哲等四人的抗告，確定續押禁見三個月。另外，台北地檢署偵查時，聲請扣押國民黨籍台北市議員應曉薇名下、總價五七二七萬元的台北市房地產，獲台北地院裁准，高等法院日前駁回應曉薇抗告確定。

應曉薇抗告 高院日前駁回確定

北檢起訴認定，應曉薇於二○一七年至二○二二年間，陸續收受威京集團主席沈慶京賄賂五二五○萬元，要求市府將京華城容積案送入都委會研議，請託時任副市長彭振聲放水幫忙，為鼎越召開多次協調會與便當會，護航鼎越取得京華城廿％容積獎勵與建照。

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北檢向北院聲請扣押應曉薇的台北市、彰化市房地產及帳戶存款、股份。北院裁准扣押北市房地產，總值達五七二七萬元，但認為這已大於犯罪所得，沒有再扣押存款、股份、彰化房產的必要，此三部分不予裁准。

應曉薇抗告，主張她是行使議員的問政職權，對京華城容積率沒有決策權和實質影響。檢方指責她利用五個協會收賄，但她認為是捐款性質、並非賄款；且她不是理事長，無權動支協會帳戶，即使檢方查到有一九三八萬餘元的協會資金用於支付她個人支出，但也與扣押房地價值顯不相當。

高院認為，北院原裁定已說明檢方有相當情資、線報或跡象可合理相信她涉收賄五千多萬元，刑事扣押僅須考量必要性，無須採嚴格證明法則，且金額尚未計入執行時的稅費、抵押權利息等，溢扣價值五百萬元尚屬適當，駁回應女抗告確定。

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