草屯鎮長補選》民進黨有蘇貞昌陪拜票 國民黨有韓國瑜站台

前行政院長蘇貞昌（前左三）陪蔡銘軒（前左二）到草屯黃昏市場拜票。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/13 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選選前最後一個假日，國民黨候選人簡賜勝成立競選總部，韓國瑜、盧秀燕等大咖都來站台，縣內政治人物也齊聚相挺；民進黨候選人蔡銘軒則有前行政院長蘇貞昌陪赴黃昏市場拜票，並有勞動部長洪申翰、蔡培慧與蔡易餘等人陪車掃和早市徒步掃街，蘇貞昌請草屯鄉親比較藍綠候選人政見，就知誰比較好。

國民黨候選人簡賜勝昨日成立競選總部，韓國瑜、盧秀燕各送菜頭、青蒜，韓國瑜肯定簡賜勝有善心、有執行力；盧秀燕則批評蔡銘軒去年選立委，今年則想撈個鎮長。縣長許淑華、立委馬文君等人則說，蔡銘軒的消費券加碼到二千元是吹牛、是詐騙，用來騙選票。

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簡賜勝則訴諸溫情，細數年輕時的艱苦奮鬥，強自己有誠信又實在，鄉親一張票一世情，未來會認真做好鎮長。

民進黨候選人蔡銘軒昨日也有多名政治大咖前來助陣，上午有新北市議員卓冠廷、山田摩衣、顏蔚慈、林秉宥陪同，到芬草路、中山街早市徒步掃街；下午則有立委蔡易餘和前立委蔡培慧，陪同蔡銘軒的妻子車掃，晚間蔡銘軒再由勞動部長洪申翰陪同進行鎮區車掃。

前行政院長蘇貞昌昨日也前來陪蔡銘軒到黃昏市場拜票，與攤商和買菜的鎮民握手、合照。

對於昨日上午有國民黨多名大咖罵蔡銘軒詐騙，蘇貞昌表示，蔡銘軒有提具體的福利政見，大家拿兩個候選人的政見比比看，就知道誰比較好。

立法院長韓國瑜（前左）送菜頭給簡賜勝（前中），祝他高票當選。 （記者陳鳳麗攝）

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