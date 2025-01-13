帛琉總統16日就職 林佳龍任總統特使出席

台灣太平洋友邦帛琉將於十六日舉行正副總統就職典禮，外交部長林佳龍將以總統特使身分率團前往出席就職典禮。（資料照）

2025/01/13 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣太平洋友邦帛琉將於十六日舉行正副總統就職典禮。涉外官員指出，為展現台帛友好邦誼，在總統賴清德指示下，外交部長林佳龍將以總統特使身分率團前往出席就職典禮，而由台灣港務公司董事長李賢義擔任團長的「產業考察團」也將同行，盼深化台帛經貿合作。

港務公司董座率產業團同行

賴清德上月出訪太平洋友邦，與成功連任的帛琉總統惠恕仁進行雙邊會談，當時惠恕仁就期盼與台灣深化經貿合作，賴清德也十分重視並鼓勵台帛強化雙邊經貿合作。

請繼續往下閱讀...

因此，本次「產業考察團」將由李賢義擔任團長，率智慧醫療、觀光旅遊、交通運輸等產業代表同行。據了解，產業團在帛琉期間除將考察潛在投資地點外，也預計聽取帛方簡報，了解帛琉投資環境與產業發展情形，並與帛琉政府及產業界商談投資及經貿合作事宜。

涉外官員透露，惠恕仁過去來台期間與台商建立良好溝通管道，也知悉外交部正推動「榮邦計畫」，於是邀請企業界好友及在帛琉具投資開發潛力的產業代表，在總統就職典禮期間赴訪，進一步深化台帛夥伴關係。

涉外官員指出，林佳龍將帛琉視為榮邦計畫重點國家之一，這次林佳龍擔任總統特使訪帛，也特別籌組「產業考察團」一同前往帛琉，不只實現台、帛兩位總統的期盼，力推實踐榮邦計畫，進一步鞏固與友邦合作關係，更實現「願做台商後盾」的承諾。

此外，立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯伉儷應我國政府邀請，於昨日至十六日首度訪台。立陶宛總理府副主任秘書暨國家危機管理中心主任維爾曼塔斯也於昨日率「反制外國資訊操弄（FIMI）團」訪台，這是立陶宛新政府自去年底成立後，首度組團來台訪問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法