美擬禁中國無人機 學者：台灣無人機國家隊契機

美國研商管制、禁止中國無人機，學者表示，對台灣壯大無人機國家隊而言是契機。（資料照）

2025/01/13 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國商務部近日示警，中國與俄羅斯企圖透過網路間諜活動危害各國基礎設施及安全，更可能利用其法律要求民間企業協助，因此中、俄參與的無人機產業鏈，已對美國國家安全造成風險，正研商管制、禁止中國無人機措施。立委、學者對此受訪表示，台灣應藉此契機清楚定義「非紅供應鏈」並規範可接受中製非敏感零組件，與美進行深度合作，成為受信賴的盟友角色，壯大「無人機國家隊」發展。

應與美深度合作 成受信賴盟友角色

美國政府三日表示，因國家安全考量，正考慮制定新規限制或禁止中國無人機進入美國，中國、俄羅斯等競爭對手所參與的無人機設計、開發、製造和供應產業鏈，恐對國安構成「不當或不可接受的風險」；此新規將是保護美國免受外國勢力威脅的重要一步。美國準總統川普十日也宣稱，執政首日就會提出「無人機調查報告」。

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對此，黑熊學院首席顧問、台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪表示，無人機拍攝或蒐集的地理空間資訊具高敏感性，不僅是個人隱私問題，更恐衝擊國家安全。美國後續料將採取階段性做法，首先釐清安全疑慮，並要求無人機廠商將聯網資料庫、伺服器在美落地，嚴禁任何資料回傳中國或後門調閱，最後才可能走到禁運和禁銷，我國亦應參照美方做法，分階段實施檢驗與管制措施。

依我國現行規範，政府自去年底跨五部會推動，分三階段全面納管無人機；在一年的輔導期過後，今年底即將展開上市無人機全數登錄措施。

另，中科院為推動國防自主之一的「無人機國家隊」，在嘉義民雄開發「航太暨無人機產業園區」，盼吸引民間產業共同建構「無人機產業生態系」。民進黨立委陳冠廷對此認為，我國現階段應清楚定義「非紅供應鏈」，並詳細規範晶片酬載以外的哪些非敏感零組件可接受中製，才能在確保國安前提下發展無人機產業。

何澄輝則指出，川普很可能延續上任期的乾淨網路計畫，再加上擬禁止中國無人機，對台灣壯大無人機國家隊而言是契機，雖目前在商用無人機領域暫時難以追上或大刀禁止市佔率極高的中國品牌，但亦不該單純保護國內市場，反而應藉機與美國深度合作，成為無人機產業鏈中可信賴、安全的關鍵盟友角色。

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