打造非紅供應鏈 我推無人機跨國G2G

針對無人機產業，政院今年將尋求與美日歐等理念相近國家G2G合作；圖為國軍戰術型近程無人機。（資料照）

2025/01/13 05:30

政院規劃拜會美日相關單位 並邀美日歐組團來台洽談合作

〔記者鍾麗華／台北報導〕無人機產業已納入「五大信賴產業」，力拼二○二八年產值達到三百億元，行政院已召開多次專案會議，本週將再開會，今年將尋求與美日歐等理念相近國家G2G（政府對政府）合作，除規劃拜會美日相關單位，也邀請美日歐組團來台洽談關鍵技術及產業合作，深化與民主國家共同打造「非紅供應鏈」。

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負責主持行政院無人機專案會議的副院長鄭麗君指出，政院已確立無人機「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三大政策目標，並召集跨部會擬定五大推動策略，分別是「擴大國內外需求引導產業發展」、「技術開發與國際鏈結」、「形成產業聚落生態系」、「訂定使用規範及推動資安檢測」、「提升全社會防衛韌性」。

鄭麗君強調，近期中國對軍售台灣的美國軍工及無人機業者實施多波制裁，進而促使國際「非紅供應鏈」轉單需求增加，加上各國越來越講求供應鏈的安全、可信賴，「這是國際趨勢，也是台灣的機會」。據估計，二○二八年美日歐無人機市場將達二六五億美元、二○三三年超過四百億美元。

鄭麗君說明，行政院將積極促成無人機產業及技術的跨國合作，透過G2G、R2R（研發對研發）機制，規劃拜會美日相關單位，洽談無人機關鍵技術及產業合作。在B2B（商業對商業）部分，則規劃出席美歐日等無人機展覽及商談會，也邀請美日歐組團來訪洽談合作。

台灣卓越無人機海外商機聯盟已於去年底分別與美國奧克拉荷馬州國防產業協會、波蘭台灣工商協會、拉脫維亞國防安全產業聯盟等，簽署合作備忘錄（MOU），建立合作交流平台，拓展區域商機。

推動連結國際資安認證 協助廠商布局國際市場

「做好資安，才有民主供應鏈！」鄭麗君指出，資安檢測對無人機業者雖有成本負擔，但資安已是民主國家的共同關切，政府將推動連結國際資安認證，協助廠商布局國際市場。數發部與交通部已訂定「遙控無人機資安檢測規範」，並補助無人機四成資安檢測費用。

此外，鄭麗君表示，今年起將進一步擴大強化晶片投入，完善無人機自主能量，推動「晶創台灣方案」與無人機應用結合。經濟部上週已公告「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」，優先鼓勵晶片廠與無人機系統應用業者共同提案。

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