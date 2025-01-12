新聞分析》灰色地帶衝突「兵」臨城下

中國權宜輪「順興卅九」月初破壞我國海底電纜後，行蹤未明。交通部與海巡署均證實，該船有兩個AIS（自動識別系統），除相互切換並時而都關閉，規避或混淆外界的追蹤。加上過去三個月該船多在台灣北部海域繞行，行蹤詭異，應屬中共灰色地帶衝突的升級版。（資料照）

2025/01/12 05:30

記者蘇永耀／特稿

中國權宜輪「順興卅九」月初破壞我國海底電纜後，行蹤未明。交通部與海巡署均證實，該船有兩個AIS（自動識別系統），除相互切換並時而都關閉，規避或混淆外界的追蹤。加上過去三個月該船多在台灣北部海域繞行，行蹤詭異，應屬中共灰色地帶衝突的升級版。

由於海域廣袤，航行台灣周邊海域船舶眾多，對這些表面不隸屬中國軍用與官方船舶，或未被特別註記，常在我們眼皮底下溜走。例如去年十二月發生香港貨船SCSC FORTUNE（長和輪）停靠台中港，被爆曾參與中國解放軍特種部隊演習，演習時還裝載解放軍突擊艇，而引發「木馬屠城」疑慮。

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交通部門認為並無修法因應必要，但執政黨立委提醒不該等閒視之。這些雖是商船，但對解放軍而言，卻被用來載運多艘突擊艇，政府單位顯應有更多思考，甚至拉高具國安規格的處理程序。

這次「順興卅九」事件也是。海底電纜的主責單位是中華電信，追蹤一般民用或商用船舶AIS在交通部，但一旦發生事件，須由海巡單位處置。美其名各有分工，但也可能錯失預警與應變的快速連結。中華電信發現電纜遭斷，通報海巡出海攔截「順興卅九」，卻又情資有限，加上位處公海，只能放行。事後交通部航港單位追查過去軌跡才確認極不尋常。我方事後說，該船將返韓國釜山，會請韓方協助。可是，官方最新坦言：「韓方迄今未收到該船通報要進入釜山港。該船目前所在位置，相關單位正積極查處中」。

前年二月連接台灣至馬祖間的兩條海底通訊電纜，遭中共漁船拖斷。審計部去年報告揭露，我國海底電纜屢遭中國船隻破壞，近五年發生外力破壞或推擠受損案件共三十六件，二○二三年達十二件。這次東擴到基隆外海的國際海底電纜被割斷，參與共軍演習的貨船長期停泊我港口，不僅是中共灰色地帶衝突的升級版，也是測試我方的因應能耐。中共利用散裝貨輪「伊鵬三號」，在波羅的海以類似手法割斷海底電纜，船隻遭到扣留並調查。

對照其他民主國家，針對這類以民船或商船做為軍事目的來掩護，都必須強力執法以維護國家利益。面對「兵」臨城下，國安部門據稱已為「順興卅九」開了多次會議，未來就應該拿出更積極與迅速的SOP對案，防堵再遭對方以各種手法乘虛而入。

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