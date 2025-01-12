中國船破壞電纜》立委：發展低軌衛星 避免聯外斷訊

具中國背景的喀麥隆籍貨輪「順興卅九號」，日前疑破壞我國北部海域的國際海底電纜，引發中灰色地帶侵擾的國安問題。（資料照）

2025/01/12 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕具中國背景的喀麥隆籍貨輪「順興卅九號」，日前疑破壞我國北部海域的國際海底電纜，引發中灰色地帶侵擾的國安問題。民進黨立委昨建議，海巡應改變SOP、提前於系統發現軌跡異常，且須建構空中戰力因應，政府亦須具備強化備援的韌性計畫，並尋求國際合作防範，以及發展低軌衛星避免聯外斷訊。

政府須強化備援韌性計畫

民進黨立委王定宇指出，順興卅九號雖掛喀麥隆的國旗，但是在香港註冊、公司負責人則是中華人民共和國國籍，且該船狀況不佳、鮮有正常商業活動，這次在台灣周邊繞行拖斷海底電纜，類似情形也出現在波羅的海，同樣是中國船隻破壞電纜、還偽裝成別國的貨輪。

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民進黨立委沈伯洋強調，這當然是灰色地帶作戰，從歷年數據來看，海底電纜被拖斷的次數一直升高，二○二三年就高達十二次，而我國也才十條電纜，這應該是非常具有針對性的行為。此舉的短期目標是，先測試台灣方面如何應對，而中長期目標則要試驗，若封鎖台灣並斷掉訊號，須做哪些事、做多久，以及台灣反應速度等。

至於如何因應防護？王定宇認為，由於軍艦不能對民船，海巡做為應對灰色地帶侵擾的第一線，應該將空中力量建構起來，船的速度太慢了。中華電信一旦感應到電纜被切斷，就馬上通知海巡出動無人機或定翼機，即可馬上鎖定現行犯。

王定宇表示，海底電纜是串聯的，若弄斷台灣的，其實日本、東南亞、甚至澳洲都會受到影響，且因應中國這種流氓做法，部分國家的海底電纜經過台灣就不接中國，直接往菲律賓拉，這有國際合作的空間。我國也要發展自己的低軌道衛星，讓中國切斷纜線這招失效。

沈伯洋則評估，澳洲早就知道這是個問題，二○二一年直接成立海底電纜韌性計畫，最主要不是偵查，而是在備援，這是一個整體的計畫，我國的計畫應該要有更多，因為現在面臨的是中國侵略。

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