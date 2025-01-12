航港局：順興39去年三度進出基隆港

疑似中國權宜輪「順興卅九」在上週破壞我國海底電纜，交通部航港局證實，它在去年九月、十月與十二月曾進出基隆港裝卸貨，使用的名字是坦尚尼亞籍「興順卅九」。（資料照）

2025/01/12 05:30

使用坦尚尼亞籍「興順39」 有兩個AIS自動識別系統

〔記者吳亮儀、邱俊福／台北報導〕疑似中國權宜輪「順興卅九」在上週破壞我國海底電纜，交通部航港局證實，它在去年九月、十月與十二月曾進出基隆港裝卸貨，使用的名字是坦尚尼亞籍「興順卅九」，且「順興卅九」有兩個AIS（自動識別系統），它進入基隆港的時候都使用第一種，但出了我國領海後切換成另一種，形跡異常可疑。

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已鎖定兩個AIS 進入我12浬領海就調查

航港局確認目前已經將這兩個AIS訊號都鎖定，若之後「順興卅九」進入我國十二浬領海，我國就有權要求它來台接受調查，進入港區後就能登船檢查。

交通部航港局說明，經查喀麥隆籍「順興卅九」船舶在我航港查無該船資料，而之前進出港申報船籍及船名為坦尚尼亞籍「興順卅九」，並在去年多次進出基隆港裝卸貨。航港目前已在系統重新完成設定，之後「順興卅九」或「興順卅九」再進入我國港口，航港局將派員登船進行港口國檢查。

一般情況下，各國船隻即使進入我國十二浬領海，只要不停留、不下錨，就屬於無害通過，我國不會特別去注意，但我國會監控中國的調查船和科學研究船，一旦這種船隻進入我國領海，海巡人員會馬上過去調查。

但若是一般的船隻在十二浬領海內下錨，海巡人員就會上前查問看船隻哪裡出了問題，因為照理說外籍船隻在領海內需盡速通過，不該逗留，若在十二浬領海外下錨通常就不太會關注，但通常船隻也不太會在那麼深的地方下錨。

據指出，一般正常船隻是不會關閉AIS，因為關閉後雷達上仍會顯現光點代表有船隻，但AIS識別訊號卻無，這一定會讓海巡人員前往調查，未來若「順興卅九」一進入我國領海，海巡會馬上將其帶回我國港口接受調查。

蒙古籍寶順號 現位於彭佳嶼北方17浬處

另外，航港局也證實，蒙古籍「寶順（BAOSHUN）」號上週從我國台北港離開，一度在石門附近逗留。寶順號當時在我國領海內下錨時有引發我國關注並前往調查，確認是船隻主機損壞，修復後並離開。寶順號在去年十二月廿一日有進出台北港紀錄，目前寶順輪位於彭佳嶼北方十七浬處。

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