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    桃園民團罷免藍委 鄉親連署響應

    平鎮區新勢公園昨天早上十點開始連署，即有民眾接連不斷簽署響應。（記者黃政嘉攝）

    平鎮區新勢公園昨天早上十點開始連署，即有民眾接連不斷簽署響應。（記者黃政嘉攝）

    2025/01/12 05:30

    不滿涂權吉、呂玉玲及魯明哲 楊梅、平鎮、中壢等地設點 人潮比預期多

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕不滿立法院國民黨團惡修多項法律，戕害民主，桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」，包括楊梅、平鎮、中壢等地昨天都有連署點，廣邀民眾連署罷免藍委涂權吉、呂玉玲及魯明哲，簽署者相互提醒「字不能寫得潦草」，謹慎填寫以免被選務機關剔除，有人填完直接加入志工擴大罷免能量，公民團體觀察連署罷免人潮比預期的多。

    有人填完直接加入志工服務

    平鎮區新勢公園口昨早十點連署點一開設，就有民眾來簽署響應，罷免行動志工張先生表示，應該是地緣關係，八成的簽署民眾都是來罷呂，整天至少完成二○○份以上；家住石門水庫附近的廿九歲林先生說，反對藍營亂修法，讓老人免付健保費，頂著冷風騎車來連署罷呂。

    連署罷魯後加入志工的六十二歲李小姐表示，藍白兩黨立委幾乎成傅崐萁的「傅」隨組織，亂搞國會，親共擾台，她不允許。

    連署書加印 民眾帶回家給家人簽

    楊梅區頭重溪柚子公園的連署點昨天下午三點開場不久，欲罷涂的民眾踴躍而至，連署書數量一度不夠讓人索取，行動發言人Rick表示，原帶三五○份，結果人潮超乎預期，加印三○○份也幾乎簽完，也有人帶連署書回去給家人簽。

    新屋區七十六歲葉先生填妥罷涂連署書後受訪說，立法院日前強行修正通過警察人員人事條例，提高退休警、消的所得替代率，最高達八十％，反觀年輕人上班薪水才三、四萬元，非常不妥。

    五十六歲黃先生到中壢區新明市場連署點響應罷魯，他認為，魯明哲跟著其他藍委在立法院議場鎖門，不讓民進黨立委進去投票，實在太過分，他參加連署表達對國民黨的抗議。

    立法院藍、白黨團去年十二月廿日聯手通過公職人員選舉罷免法修正案，加嚴罷免連署條件，要求連署人須附身分證影本，還惡修憲法訴訟法、財政收支劃分法，對此，「人民作主志工團」昨也在平鎮新勢公園發起全國性公民複決提案；志工簡小姐說，為了反對惡法，所以邀集民眾連署，盼讓全民公投決定。

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