拖斷海底電纜 露詭跡 中國權宜輪在我海域徘徊3個月

基隆港外海國際海纜遭疑似中國「權宜輪 順興39」拖斷，記者追查發現，順興卅九「詭」跡早於去年雙十節當天，即進入我國北部海域繞行。（資料照）

2025/01/12 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕基隆港外海國際海纜遭疑似中國「權宜輪」喀麥隆、坦尚尼亞重複船籍的「SHUNXING39（音譯順興卅九）」貨船拖斷，該船先前已被揭露近期航跡與多條海纜高度重疊。經記者追查發現，順興卅九「詭」跡早於去年雙十節當天，即進入我國北部海域繞行，並多次進入十二浬領海，期間多次長時間停留或不尋常切換、關閉船舶自動識別系統（AIS）「消失」於海圖上。

去年雙十節起 多次進入領海

1/4關閉識別系統後 下落不明

基隆港外國際電纜疑遭順興卅九破壞，引發國安疑慮。記者查證多國AIS圖資平台，確認該船最後送出AIS訊息時間為一月四日上午九時四十八分，之後下落不明。

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資料顯示，順興卅九船上裝有兩套AIS系統，去年九月廿八日十二時卅一分從韓國釜山南下，卻在十月十日當天，從中國廣東外海北上，途經桃園外海一度進入我十二浬線，持續於我北部海域十二浬線邊周遭徘徊繞行，期間多次停留數十分鐘至數小時不等或關閉、切換AIS，十月十一日又一度北航至中國溫州外海，當日又立刻折返持續異常繞行。

此後，順興卅九於十月十九日下午三時許又切換AIS，持續於十二浬內基隆近海繞行，十月廿二日逕自關閉AIS，直到十二月五日才於基隆嶼旁開啟AIS「浮出水面」繞行，期間又多次在我領海內亂入並切換AIS，今年一月三日在基隆外海切斷海底纜線後，再度關閉AIS消失於電子海圖上。

順興卅九自二○二四年十月十日至二○二五年一月四日，被記錄到總里程六百五十五浬，平均航速卻僅約三節，在北部海域行蹤跨時近三個月，且於多次進出十二浬線繞行，並不尋常。

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