《草屯鎮長補選 簡賜勝VS.蔡銘軒 》藍營蔣萬安助選 綠營郭昱晴催票

民進黨立委「萬老師」郭昱晴（左二）、陳培瑜（右一）、羅美玲（左一）昨日陪草屯鎮長補選候選人蔡銘軒（右二）車掃前，保證蔡的福利政見說到做到，且不會掏空國庫。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/12 05:30

〔記者陳鳳麗、陳冠備／綜合報導〕草屯鎮長補選選前最後一個週休假日，藍營候選人簡賜勝由台北市長蔣萬安陪同在早市掃街，蔣萬安稱讚簡賜勝服務扎實、會做事，是好的鎮長人選；綠營候選人蔡銘軒請來立委「萬老師」郭昱晴、陳培瑜、羅美玲陪同展開車掃，她們保證蔡的福利政見一定做到，財源沒有問題，不會掏空國庫。

國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝，昨由台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、立委馬文君等人陪同，在草屯鎮芬草路、中山街等早市拜票。簡強調，自己實力堅強，服務實在，這場選戰已勝券在握。

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蔣萬安稱讚簡賜勝的老人配戴智慧手表、幼兒每年補助等政見很好，相信草屯人有智慧，會選有經驗、服務扎實、踏實會做事的人當鎮長。

民進黨候選人蔡銘軒昨也由「萬老師」郭昱晴、陳培瑜、羅美玲等三位立委陪同車掃。郭昱晴鼓勵年輕人返鄉投票支持蔡銘軒，讓草屯鎮能有不同的掌舵者。

蔡銘軒表示，消費券加碼到二千元等四大福利政見，一定說到做到。立委陳培瑜也說，草屯鎮前有洪國浩的努力，現由蔡銘軒來接棒，蔡的福利政策財源是計算過的，沒有問題。

員林市長病逝 將不補選

另外，健力國手出身的國民黨籍彰化縣員林市長游振雄，昨日清晨因病辭世，享壽六十三歲。游振雄曾任五屆彰化縣議員，二任員林市長，從政近卅年，擁有深厚人脈與影響力，近兩年先後被診斷出罹患肺腺癌、淋巴癌，昨日清晨因病情惡化逝世。縣府民政處表示，游振雄辭世後，所遺員林市長任期不足兩年，依法不辦理補選，將派員代理。

台北市長蔣萬安（右二）昨陪草屯鎮長補選候選人簡賜勝（右一）在草屯芬草路舊大觀市場掃街拜票。（記者陳鳳麗攝）

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