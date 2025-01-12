為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白修法引民怒》台中罷免藍委 民眾連署踴躍

    台中市公民團體發起罷免台中市國民黨立委，許多民眾不畏天冷、連署踴躍。（記者蔡淑媛攝）

    台中市公民團體發起罷免台中市國民黨立委，許多民眾不畏天冷、連署踴躍。（記者蔡淑媛攝）

    2025/01/12 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕發動罷免台中市國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋的三個公民團體昨在勤美綠園道設攤連署收件，不畏冷氣團來襲，罷免連署踴躍，更有許多人攜家帶眷，表達對藍委的憤怒。民團強調，目標在農曆春節能有三個立委各萬份罷免連署，達安全門檻，衝上第二階段連署數。

    三個公民團體推動罷免三位藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋的行動，並命名為「廢翔行動」、「斷健行動」及「敲羅行動」，罷免民團表示，上月立院修法通過選罷法後，罷免收件大增十幾倍，元旦以來收件數更是持續增加。

    家住南屯的父母帶著小孩一起來連署，史太太強調，看到藍委在立院所作所為都是靠人數輾壓法案，卻未充分溝通及審查，實在太過分，特地來連署，讓孩子知道我們不是中國人，中共正在滲透台灣，也號召家族響應罷免。

    南區林小姐也帶父親連署罷免，看到當地藍委法盲行為、違法亂政，實在無法忍受；北屯蔡先生也說，台中人不用跟傅崐萁、黃國昌去胡鬧，再搞下去台灣很危險，自己已經七十多歲了，但要為子孫努力，保住台灣的國家安全與民主自由。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播