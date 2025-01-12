藍白修法引民怒》台中罷免藍委 民眾連署踴躍

台中市公民團體發起罷免台中市國民黨立委，許多民眾不畏天冷、連署踴躍。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/12 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕發動罷免台中市國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋的三個公民團體昨在勤美綠園道設攤連署收件，不畏冷氣團來襲，罷免連署踴躍，更有許多人攜家帶眷，表達對藍委的憤怒。民團強調，目標在農曆春節能有三個立委各萬份罷免連署，達安全門檻，衝上第二階段連署數。

三個公民團體推動罷免三位藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋的行動，並命名為「廢翔行動」、「斷健行動」及「敲羅行動」，罷免民團表示，上月立院修法通過選罷法後，罷免收件大增十幾倍，元旦以來收件數更是持續增加。

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家住南屯的父母帶著小孩一起來連署，史太太強調，看到藍委在立院所作所為都是靠人數輾壓法案，卻未充分溝通及審查，實在太過分，特地來連署，讓孩子知道我們不是中國人，中共正在滲透台灣，也號召家族響應罷免。

南區林小姐也帶父親連署罷免，看到當地藍委法盲行為、違法亂政，實在無法忍受；北屯蔡先生也說，台中人不用跟傅崐萁、黃國昌去胡鬧，再搞下去台灣很危險，自己已經七十多歲了，但要為子孫努力，保住台灣的國家安全與民主自由。

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