明立院專報「民眾上街對抗司法」 司院：應受憲法集會自由權保障

民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」（釘孤枝）活動（記者陳逸寬攝）

2025/01/12 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕法院司法及法制委員會明天（十三日）將以「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯」為題安排專報。司法院書面報告指出，除有違反集會遊行法等相關法律的情形外，應受憲法集會自由權保障。法務部說，尊重合法辦理的集會遊行，但若有妨害公務、秩序或言語、暴力攻擊執法人員，可能涉及刑法妨害公務罪、恐嚇罪或妨害名譽罪等罪名。

排案的民進黨司委會召委鍾佳濱受訪說明，他完全尊重人民表達言論的自由，人民也絕對享有合法集會、遊行的自由，但發起者有責任要向社會說明目的為何，特別是一再宣稱受到不公平的審判，因此號召群眾上街，難道不會被認為是意圖為個案施壓？民眾黨立委黃國昌多次在立法院關切個案，還用影射方式批評司法院及法務部。

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司法院書面報告指出，立法院目前審議部分黨團及立委所提的「中華民國刑法修正草案」，若僅係「號召民眾上街對抗司法審判」，未進而對特定司法人員等具體對象為犯罪或關說等行為的情形，似與各該草案所定各罪的構成要件均有未合，惟若有具體個案，仍尊重法院於個案中的認定及判斷。

法務部表示，為保障人民集會、遊行的自由，維持社會秩序，集會、遊行應依集會遊行法的相關規定辦理，於符合集會遊行法所辦理的集會遊行，本部予以尊重。

法務部也提醒，集會遊行中是否涉及相關刑事責任，仍應視具體個案，視號召的內容是否涉及恐嚇內容、煽惑他人犯罪、違背法令或抗拒合法命令，號召者有無強暴脅迫的意圖、是否已聚眾，是否經命令解散而不解散，是否已構成恐嚇、妨害名譽、妨害公務、侮辱公務員等相關法律的構成要件後，再視相關行為是否構成刑事訴訟法第八十八條第二項、第三項所定的現行犯或準現行犯判斷。

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