民眾黨「釘孤枝」抗議司法不公》藍營聲援 現場出現罷免綠委攤位

民進黨發言人吳崢披露，「釘孤枝」現場有攤位向民眾蒐集個資，瞄準民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、王定宇進行罷免，以抗議司法之名行罷免之實。（圖取自吳崢臉書）

2025/01/12 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕民眾黨昨在中正紀念堂前自由廣場舉辦「一一一釘孤枝」抗議活動，獲得國民黨聲援，雖然黨主席朱立倫、秘書長黃健庭沒到場，但有二十多位立委及朱立倫的嫡系子弟兵包括黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃、智庫副執行長凌濤都到場支持。

點名王定宇、吳思瑤、吳沛憶等人

不過，藍營雖稱不主動進行罷免，活動現場卻出現罷免綠營立委的連署攤位，點名對象包括民進黨立委王定宇、吳思瑤、吳沛憶等人，攤位提供民眾「罷免連署意向書」，並要求民眾留下姓名、身分證字號、戶籍地及電話等資料，資料上還寫著為合乎選罷法規定，罷免團體會在二月一日正式開始罷免時，再聯繫民眾簽署正式連署書。

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國民黨立委上台宣講時則發生插曲，一位民眾突然闖進舞台區，站在藍委前高舉白紙，上面印著「我不是青鳥，但我是憲訴當事人，憲訴法修惡侵害我們的司法正義，就連兒童性侵追訴年限都等釋憲。」該人士隨後被民眾黨副秘書長許甫等人包圍請下台。

藍營政治人物昨天輪番上台聲援白營，凌濤受訪時表示，朱立倫這次「開綠燈」，呼籲黨內一起參加活動，就是希望放下過去的情緒，一起面對綠色獨裁的鴨霸，如果國民黨再不站出來，未來任何一個人都會遭受綠色獨裁的欺壓。

過去擔任檢察官的國民黨立委吳宗憲致詞時，批評台北地檢署憑EXCEL檔案起訴柯文哲，拿有瑕疵的證據來堆疊案情，非常荒謬。國民黨雲林縣長張麗善也說，她期待司法可以公平正義地對待每一個人民，司法毋枉毋縱，還給柯文哲清白。

馬英九基金會執行長蕭旭岑也到場，表示代表前總統馬英九來向民眾黨、柯文哲家人致意，並為黃國昌打氣。

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