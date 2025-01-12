民眾黨「釘孤枝」抗議司法不公》黃國昌：向獨裁威權體制宣戰時刻

民眾黨代理主席黃國昌在活動結束後，以向民眾致謝為由，將與會群眾號召至中山南路、愛國西路口。（記者劉信德攝）

2025/01/12 05:30

〔記者李文馨、施曉光、劉慶侯／台北報導〕民眾黨昨號召支持者到自由廣場「釘孤枝」，聲援前主席柯文哲並抗議司法不公。民眾黨代理主席黃國昌表示，未來在追求台灣司法獨立道路上，民眾黨一定站在最前面，絕對要讓總統賴清德、法務部長、檢察總長下台，昨天就是向獨裁威權體制宣戰的時刻。

陳佩琪、柯美蘭現身

柯妻陳佩琪也到場向小草致謝，並質疑檢方未給傳票強制拘提柯文哲，到底是誰違法，柯的胞妹柯美蘭則哭訴，「我的哥哥柯文哲絕對沒有貪污」；兩人隨後在台上舉起布條，高喊「柯爸病危，請讓柯文哲回家盡孝」。

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民眾黨昨舉行「一一一拒絕綠色威權，還我司法正義」集會活動，群眾陸續集結，擠爆自由廣場前，並高喊「綠色威權、司法不公」、「賴清德放人」等口號，數十名國民黨立委也現身聲援。

在場民眾喊「賴清德放人」

柯美蘭強調，「柯文哲絕對沒有貪污」，柯文哲讓北檢偵查四個月，但一九○頁的起訴書中，十一個起疑、六十八個可能、五個疑似，沒有真正的金流。她也提到，柯交保後到醫院探望父親時，淚流滿面，不斷詢問父親病情，雖然柯文哲是急重症專家，但在看守所無法替父親做任何事，對父親有非常深的愧疚。

陳佩琪表示，檢方指柯破壞司法、塑造自己是一個良心政治犯，羈押看守所後恣意拒絕出庭，裁決書也提到，柯一副君臨天下、睥睨一切法律，她質問，「請問沒有給柯文哲傳票，就強制拘提到法院，到底是誰違法？」

前民進黨立委許國泰、林正杰昨也出現在抗議活動。林痛批檢方「無法無天，比過去的國民黨還要可惡」，並呼籲在場群眾行使抵抗權，如果最後檢察官無法交代案情，大家就到地檢署放火，把地檢署燒掉。許國泰則說，在野勢力如果不夠團結，就經常被執政黨欺負，過去戒嚴時期如此，解嚴之後也是如此。

昨天集會活動過程平和，但晚間六時在自由廣場前宣布結束後，有約二、三百名支持者聚集在愛國西路、羅斯福路口，欲前往總統官邸抗議，一度與警方發生對峙，最後在晚間七時全部散去，管制區域才全面通車。

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