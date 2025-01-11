司法院：各法院已設國安軍事專業法庭

司法院指出，國家安全法第十九條規定自前年十二月施行後，已要求各地院、高等法院及高分院應成立國安專業法庭或專股審理國安法案件，各法院已落實施行。（資料照）

2025/01/11 05:30

陸委會盼國安案件 法院當作特殊案件處理

〔記者楊國文／台北報導〕復康聯盟黨涉收中國資金在台發展組織，引發關注，內政部將向憲法法庭聲請解散；陸委會表示，法院應設置國安軍事專業法庭審理國安法案件。司法院指出，國家安全法第十九條規定自前年十二月施行後，已要求各地院、高等法院及高分院應成立國安專業法庭或專股審理國安法案件，各法院已落實施行。

法定刑度範圍內裁判 無輕縱情事

陸委會九日召開例行記者會，副主委梁文傑表示，過往常會聽到國安案件被輕判，希望法院將國安案件當作特殊案件處理，如成立國安法庭。

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司法院指出，國安法第十九條於二○二三年十二月一日施行後，司法院同年月廿日即發布修正「各級法院法官辦理案件年度司法事務分配辦法」，明定「國安軍事專業案件」含括違反國家安全法在內的案件類型，各地院、高等法院及其高分院應成立專業法庭或專股辦理，各法院已落實施行。

司法院表示，國安法於二○一九年七月修正後刑度大幅提高，以社會普遍關注的「為大陸地區發展組織罪」為例，修正前的法定刑為五年以下徒刑或拘役，修正後，提高為七年以上徒刑。近期社會關注的國安法案件，多數屬舊法時期個案。

司法院強調，司法院所屬法官辦理相關案件，都是在法定刑度範圍內裁判，無輕縱情事。

司法院並說，為精進國安案件審判量刑妥適，司法院二○二一年間即召開諮詢會議，邀集院、檢及相關機關、團體共同討論，研議完成「焦點團體建議法院辦理國家安全犯罪態樣量刑審酌時允宜注意事項」，提供法官審酌刑度參考。

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