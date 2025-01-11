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    首頁　>　政治

    白營今上街挺柯 民團轟：無差別汙衊司法

    司改會等民團昨日舉行記者會，批評民眾黨號召小草「釘孤枝」是公然干預司法、施壓法官。前排左起公督盟執行長張宏林、司改會常務董事林永頌、司改會監察人黃明展、台灣永社副理事長黃帝穎。（記者方賓照攝）

    司改會等民團昨日舉行記者會，批評民眾黨號召小草「釘孤枝」是公然干預司法、施壓法官。前排左起公督盟執行長張宏林、司改會常務董事林永頌、司改會監察人黃明展、台灣永社副理事長黃帝穎。（記者方賓照攝）

    2025/01/11 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押禁見，民眾黨號召支持者今天上街「釘孤枝」抗議司法不公。民間司法改革基金會等民團昨召開記者會，呼籲「理性監督司法，拒絕煽動群眾」，批評司法應本於事實，並譴責少數政治人物、政黨為一己政治目的，無差別汙衊司法，破壞司法獨立。

    司改會邀請公督盟、台灣永社、台權會、人約盟及廢死盟舉行記者會，強力譴責民眾黨為政治目的無差別汙衊司法，讓民眾誤解台灣司法體系的運作，並呼籲各政黨批評司法及評論個案應本於事實，而非無的放矢，破壞過去各方對於司法獨立的努力與信賴。

    司改會：糾眾施壓法官不可取

    司改會常務董事林永頌表示，司法可受公評，但政治人物若要指摘有人干涉審判或司法不公，就須提出具體說明並舉證。民眾黨代理主席黃國昌具司法背景，且與國民黨聯手是多數黨，卻不推動真正有意義的司法改革，只為柯文哲的個案號召包圍司法院，是不正確的。「台灣是大家的，國家是大家的」，他呼籲民眾黨行動應有所節制。

    司改會監察人、前法官黃明展強調，台灣目前的司法獨立已不容質疑，柯案已進入司法程序，就應留給司法純淨的空間，這是對民主法治社會應有的尊重。他批評，政黨針對個案發起挑釁式的「釘孤枝」並號召人民參與，反而是對法官施壓，戕害司法獨立，非常不可取。

    台灣永社：世界最扯負面示範

    公督盟執行長張宏林指出，代議政治的目的就是減少社會紛爭，但藍白兩黨對司法進行「無差別攻擊」，無疑將加深社會對立與對抗。藍白在立法院意圖癱瘓憲政制度運作，癱瘓憲法、財政紀律及立院運作辯證，等於對台灣全面的無差別攻擊。

    台灣永社副理事長黃帝穎說，民眾黨發起抗議司法院的活動，明顯是就個案干預司法。台灣各政黨皆曾有前主席被法辦，甚至美國總統川普被審判時，也從未發動群眾包圍法院，這是基本的民主分際。民眾黨卻一再動員群眾干預司法個案，不僅是對民主法治的重大傷害，也是「世界最扯」的負面示範。

    司改會並提出六項司法改革議題，其中包括重新審議「憲法訴訟法修正案」，籲各政黨盡速填滿大法官缺額，勿讓司法院正、副院長懸缺迫使司改停擺，傷害人民權益。

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