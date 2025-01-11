退休公教團體要求比照警消 銓敘部：確保退撫基金永續

公教要求修法停砍退休金，銓敘部今回應，除要維持退休人員適足的生活保障外，也要確保退撫基金永續。（銓敘部提供）

2025/01/11 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕藍白在立法院修法強拉警消退休所得替代率上限至八十％，公教人員昨呼籲修法停砍公教退休金。銓敘部回應說明，政府於二○一八年推動年金改革，主要是為了解決退休所得與現職待遇接近的不合理現象，以健全退撫制度，並使退撫基金財務永續，如驟然提前停止調降退休所得替代率，或提高退休所得替代率，將降低年金改革的財務效益，使退撫基金用罄年度更為提前。

銓敘部表示，公務人員退休制度建置的核心原則，除要維持退休人員適足的生活保障，也要確保退撫基金財務的永續，以及權利義務對等原則，這是一個相當嚴肅的課題，應該要經過慎重理性的討論。

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銓敘部也強調，現行退撫制度採確定給付，已不是全由政府負擔的恩給制，因此應該依照精算結果，由基金成員和政府共同努力維持，避免過度擴大國庫及全民負擔。

針對有人點名銓敘部長施能傑聲稱有八成退警月拿七．四萬元，銓敘部也發聲明澄清，銓敘部一直都是說明依新制的月退休所得「上限」金額是七．四萬元，從未指八成警消月退拿七．四萬元。

澄清退警月領七．四萬是上限

銓敘部表示，修法後的月退休所得「上限」金額是七．四萬元，係指警察人員五二五俸額退休所得替代率八十％的最高金額，並做為與其他公務人員差距的對照；外界因不瞭解退撫制度的用語，簡化說成八成退警會領七．四萬元，兩者完全不同，退休人員即使是相同退休所得上限，也會因退休年資新制和舊制年數組合不同、退休俸額等條件不同，實際月退休所得自然有個別差異性。

銓敘部也說，採用法定的月退休所得替代率上限當作計算標準，乃是任何修法過程的評估方式，對於外界刻意誇大的指責，銓敘部感到遺憾。

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