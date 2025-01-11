新聞分析》憲法機制的自救

立法院朝野立委進行「憲法訴訟法覆議案」投票。（記者謝君臨攝）

2025/01/11 05:30

記者謝君臨／特稿

行政院所提「憲法訴訟法覆議案」昨遭藍白立委聯手否決，各界雖早已預料，但拒絕閣揆列席立院說明，再加上一日數變的議程，還是令人咋舌。藍白指責行政院不該越俎代庖司法院職權的同時，自己正越俎代庖憲法法庭的職權，還好意思說嘴。面對後續釋憲及暫時處分的聲請，兵臨城下的憲法法庭能否勇於「程序先行」，化解憲政困境，是法界認為付出社會成本最低的手段。

在黃國昌成為民眾黨代理主席後，「藍白合」看似更加密不透風，從昨日變更議程的提案幾乎一模一樣，還有以政黨劃分投票區等現象，即可驗證這點。本屆藍白已合作通過「國會擴權法案」、提高憲法訴訟判決門檻的憲訴法修法、瓜分中央財源給地方的財政收支劃分法，以及罷免需附身分證影本的公職人員選舉罷免法等，未來再強勢輾壓「罷免票數加一」等法案，亂政行徑接踵而來。

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在藍白立委否決七位大法官人事案後，目前憲法法庭只剩八位大法官，尚不足新版憲訴法規定的十位大法官評議、做成違憲判決需九位同意的高門檻，相關釋憲案都面臨停擺。

藍白辯稱，是總統賴清德不提「適格」的大法官人選，但假如真提了藍白滿意的人選，只要二位大法官，憲法法庭就符合運作門檻，但同時亦只要二位不同意違憲判決，就可以否決其他八位大法官的決議，少數否決多數，這和藍白所主張的「以多數民意為依歸」完全背道而馳。

為化解憲政困境，有法律學者主張大法官要拿回固有的「程序自主權」，簡言之，我國首任大法官就職並無任何程序法規，所以大法官一開始就制定會議規則，這是最初行使職權的法律依據。因此，大法官制定憲法法庭的「遊戲規則」，立法院不該越俎代庖。

也有立委提出「程序先行」的主張，指大法官在過去「司法院大法官審理案件法」時代，透過自己解釋程序法，替各級法院開啟聲請釋憲的門；因此，不待其他憲政機關聲請釋憲，大法官本來就是憲法守護神，針對目前繫屬憲法法庭的一百廿件人民聲請案，本來就可以程序先行。

公投緩不濟急，罷免也無法直接應對修法，行政院長不副署、總統不公布法律又有違憲政程序；大法官依其憲政高度的「自救」，也許是現階段合法合憲，又對社會成本衝擊最小的解套方式。

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