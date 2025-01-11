立院否決憲訴法覆議》行政院：審慎評估下一步

行政院對「憲法訴訟法修正案」提出覆議，立法院昨天投票，覆議未過，國民黨和民眾黨團也拒絕邀行政院長卓榮泰報告。卓榮泰昨到高雄出席海巡長濱艦交船典禮暨蘇澳艦命名下水擲瓶儀式強調，海洋之神的安排，贏過立法院的安排，「不僅填了我的遺憾，還圓了我的夢」。（圖文：記者洪定宏）

2025/01/11 05:30

〔記者鍾麗華、蘇永耀、施曉光／台北報導〕立法院昨否決行政院所提「憲法訴訟法」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，行政院在正式接獲立法院覆議結果通知後，將蒐集相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步的作為，以維護憲政體制的正常運作。

合法合憲為前提 保護國人權益

總統府發言人郭雅慧表示，憲法法庭為國家法治最後屏障，人民權利救濟最後防線，當修法內容產生社會疑慮，甚有違憲之虞時，總統必會以國家發展與民主價值全盤並審慎考量，以合法合憲為前提，保護國人權益、確保民主穩定運作、國家持續穩健前行。

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李慧芝指出，卓揆在此次憲法訴訟法修法影響中，最關心兩件事，第一，憲政體制是否會因為此次修法而造成憲政權力失衡；如果要調整中華民國憲法的權力分立架構，應該要循修憲的管道處理，而不是透過修法的方式，增加憲法法庭評議的困難程度，甚至利用人事同意權的行使來技術性拖延，致使憲法法庭無法正常運作。

李慧芝強調，卓揆最關切的第二點，是人民的權利是否因為憲法法庭被無限期癱瘓而無法得到伸張；尤其憲法法庭九十九％的聲請釋憲案件都來自一般國民，國家應該要盡各種努力讓人民能夠獲得救濟，而不是想方設法阻礙人民的權益、救濟之路。

對於行政院政委林明昕前天拋出「預防性權利救濟」，國民黨文傳會主委李彥秀昨反問林明昕，這是代表卓榮泰的意志？行政院要明目張膽的與憲政體制、主流民意對著幹？

對於「預防性權利救濟」，據了解，目前不會由行政院提出，而是由立法院民進黨團。黨政人士解釋，所謂預防性權利救濟，規定在民事訴訟法第二四六條，公法上也有，是在法律生效前提出的救濟，阻止法律生效，這是經常使用的訴訟策略，而大法官受理後，認為有急迫必要性，有違憲之虞，可先做暫時處分，先凍結條文。

至於法律生效後，他說，也可以像去年的國會擴權法案，向憲法法庭聲請暫時處分。不過，由於憲訴法有新舊法適用的問題，因此必須要在法律正式生效施行前聲請暫時處分，大法官才能適用舊法處理暫時處分，預防性權利救濟是可行的方式。

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