反對憲訴法修惡 90法律學者聯合聲明：盼通過覆議

90位法律學者9日發布聯合聲明表示，憲法訴訟法修法不僅違反權力分立，更不利於人民基本權利受侵害時的救濟，他們對台灣憲政民主的未來萬分憂慮，盼各黨團從善如流、通過覆議，讓憲訴法回復原狀。（法律學者張嘉尹提供）

2025/01/10 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團日前聯手三讀通過「憲法訴訟法部分條文修正案」，行政院二日提出覆議。東吳大學法律學系專任特聘教授張嘉尹、中研院法律學研究所研究員蘇彥圖等九十位法律學者昨發表聲明，強調此次修法不只是讓過去數十年的討論與改革付諸流水，更將實質影響基本權利受侵害的人民權益，盼各黨團從善如流、通過覆議，讓憲訴法回復原狀。

捍衛憲政民主 避免社會激烈對立

聲明表示，他們是一群法律學術工作者，堅決反對此次「憲訴法修惡」。憲訴法最初為了修正司法院大法官審理案件法的門檻，不利於人民救濟基本權利侵害的弊端，歷經多年討論後，於二○一九年制定、二○二二年施行，從過去三年的適用經驗來看，現行門檻的運作並未產生任何問題，本次修法必要性有待商榷。

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聲明指出，修法後的規定使違憲與合憲決定門檻不相對稱，其理由與必要性何在，他們深感不解；最令他們憂慮的，仍舊是新修訂的違憲宣告可決門檻，所形成的超級多數決規則。

聲明認為，這不僅會使少數大法官對違憲宣告握有不成比例的否決權，超越過去威權統治時期司法院大法官會議法的超高門檻，更可能使憲法法院決策過程受阻，導致其無法有效運作，並造成其無法履行確保法律符合憲法的關鍵任務，「這不只是讓過去數十年的討論與改革付諸流水，更將實質地影響基本權利受侵害的人民權益」。

聲明提到，他們不願臆測此一修法是否因國眾兩黨個別憲法訴訟案件敗訴而挾怨報復，但他們確實目睹現實上草率的修法歷程，也能合理地預見此修法將帶來的嚴重負面後果，許多因基本權利受侵害，正在或準備提起憲法訴訟尋求救濟的一般人民，他們的救濟機會將受到波及。

學者呼籲，立法院應該通過行政院提出的覆議，讓憲法訴訟法回復原狀，這麼做不只是捍衛了憲政民主，還可以避免台灣社會陷入更激烈的對立與虛耗更多的社會成本，並衷心期盼立法院各黨團從善如流，踏出使台灣社會團結並重塑對民主與法治信任的關鍵一步。

學者也盼司法院大法官應本於釋字第三七一號與第六○一號解釋之先例，捍衛司法權的獨立與自主，並對於意圖癱瘓憲法法庭的行為加以糾正，承擔守護憲政民主秩序的職責。

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