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    協商破局》憲訴法覆議案 今恐上演表決戰

    立法院長韓國瑜（左）昨第二度召集朝野黨團協商憲訴法覆議案處理期程，由於朝野立委無法對焦，最終韓國瑜裁示憲訴法覆議案送院會處理。右為民進黨團總召柯建銘。（記者王藝菘攝）

    立法院長韓國瑜（左）昨第二度召集朝野黨團協商憲訴法覆議案處理期程，由於朝野立委無法對焦，最終韓國瑜裁示憲訴法覆議案送院會處理。右為民進黨團總召柯建銘。（記者王藝菘攝）

    2025/01/10 05:30

    〔記者謝君臨、劉宛琳／台北報導〕立法院朝野黨團昨二度協商「憲法訴訟法覆議案」處理期程再度破局。民進黨團主張邀請行政院長卓榮泰報告，這是憲法權利和責任，可以十日詢答、十四日表決；國民黨團則認為依「立法院職權行使法」不須邀請閣揆報告，且十日院會就可處理。立法院長韓國瑜裁示，朝野無法達成共識，提送院會依議事規定處理。在藍營強勢主導下，覆議案恐在今天上演表決戰。

    綠主張先邀卓揆報告 藍白堅持不用邀

    立院上月廿日三讀通過由藍白陣營主導的憲訴法修正案，規定憲法法庭需有十位大法官才能審議釋憲案；若要做成違憲判決至少要有九位大法官同意。行政院認為窒礙難行，本月二日經總統核可移請立院覆議。韓國瑜六日首次召集朝野協商，朝野未達共識；昨二度協商再度破局。

    民進黨團總召柯建銘協商時指出，國民黨團排覆議案十日表決，法定程序最後一天是十六日，不可能違憲到最後不處理，一定會如期。民進黨團書記長蔡易餘則強調，憲訴法對人民權利影響太大，行政院長當然要來立院報告。

    國民黨團書記長林思銘指出，依立職法第三十三條規定，不用邀行政院長來立院報告，卓院長也已開記者會表達對覆議案的看法。總預算案審查迫在眉睫，再拖就審不完了。

    民眾黨團幹事長吳春城則說，民眾黨認為行政院不該提覆議，既然提出，就照立院議事規則處理。憲訴法的主管機關是司法院，行政院不該越俎代庖。

    柯建銘說，十四日處理覆議案、十六日休會也可以，「我只有要求一點，潛艦預算一定要讓它過，不可以有任何干擾，你們如果沒有答應，我很難面對黨主席、總統賴清德。」柯說，「潛艦何其重要，保衛國家，假如國民黨把潛艦弄不見的話，民意反彈會多大。」希望重塑國會新文化，從此立院不打架，朝野和解很重要。「請韓院長勸傅總召，他很尊重你，也請向朱立倫主席講一下，這對大家好，假如破局，相信國民黨很難承擔。」

    藍白陣營未回應綠營訴求。最終韓國瑜裁示，朝野無法達成共識，提送院會依議事規定處理。

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