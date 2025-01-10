提憲訴法覆議案》卓揆：修法政治算計 破害憲政體制

行政院長卓榮泰昨強調，「憲法訴訟法修正案」癱瘓憲法法庭運作，破壞憲政體制，政院無法接受。（記者羅沛德攝）

2025/01/10 05:30

癱瘓憲法法庭、剝奪人民權利 政院有權有責提覆議

〔記者鍾麗華、施曉光／台北報導〕行政院已對「憲法訴訟法修正案」提出覆議，不過，立法院國民黨、民眾黨不願邀行政院長卓榮泰報告。卓揆昨在行政院召開記者會強調，修法規範憲法法庭中大法官組成人數，進而癱瘓憲法法庭運作，其目的是要讓未來所有法律案無法進行憲政救濟，這才是此次修法最大的政治算計，也是憲政體制上最大的一次破壞，政院無法接受。

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國民黨反嗆：想繼續掌控憲法解釋權

卓揆表示，立院不安排行政院報告，連最基本的說明機會都沒有，這絕非「遺憾」二字可以形容。但行政院仍有責任要向國人說明清楚，更有責任為人民憲政救濟的基本權利發聲。

國民黨昨回應表示，過去對憲法法庭議決太過寬鬆的標準，讓憲法法庭容易成為當權者的禁臠，更成貫徹「個人意識形態」的場域，導致人民對於應為憲法守護者的憲法法庭失去信心，行政院執意覆議的理由，只是為了維持過度寬鬆的標準，得讓當權者繼續掌控憲法解釋權，以獲取政治利益的空間。

卓榮泰昨指出，憲法法庭是國家最高憲政爭議的解釋機關，攸關全國人民的憲政救濟基本權利。根據司法院統計，累計至前年為止，憲法法庭審理案件當中，有超過九十九．一％屬人民聲請案件；而截至去年底，憲法法庭仍有四四七件聲請憲法救濟的案件在排隊審理中，尚未結案。

他強調，倘因憲訴法修正，導致憲法法庭開會人數不足，無法做成相關決議，將置人民的憲政權利於不顧，嚴重剝奪人民的基本權利。政院有權利、更有責任要提起覆議，這絕非部分立委所說行政院越俎代庖、長臂管轄。立法院用立法權凌駕司法，限制、規範憲法法庭開會決議人數，不也是擴權違憲或越界管轄？

卓揆說，政院提出覆議有三大理由：一、規範大法官會議的人數、決議人數，將使憲法法庭無法開會；二、新法規定總統提名時限，但未規範立法院行使同意權的時限，不對稱修正內容，將造成大法官人數補正程序上難以掌握；三、新法一旦通過，大法官顯然無法開會，等同憲法法庭被癱瘓。

卓揆籲立委：別站在錯誤歷史那方

卓揆表示，衷心盼望立委能支持覆議案，倘若仍堅持照新修過的惡法，就是站在摧毀憲法法庭、剝奪人民憲政救濟的基本權利，以及破壞權力分立，造成錯誤歷史的那一方。

對於是否成為史上提出最多憲政救濟的閣揆，卓揆指出，只要立法院按照憲法基本分際，不做出任何擴權違憲動作，行政院沒有能力或必要提出覆議案。行政院會不會繼續提覆議案，「不看行政院，而看立法院」。

國民黨則強調，根本癥結在於賴清德總統應該廣納民意，提名符合社會期待、具專業素養的大法官人選，而不是符合民進黨需求的人選，儘速補足大法官的缺額，才是根本解決之道，把責任推給監督把關的國會，才是執政者不負責任的作法。

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