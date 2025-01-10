國人領中國身分證 內政部︰查證中的少於10人

內政部長劉世芳（記者李文馨攝）

2025/01/10 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕網紅八炯透過紀錄片揭露中共以補助及取得貸款等手段，引誘國人申辦中國居民身分證；經調查局調查，確有部分國人領有「中國居民身分證」或「居民戶口簿」。對此，內政部長劉世芳昨說，正在查證中的少於十人，依規定將要求當事人在十日內說明，查明屬實即廢止戶籍。

針對調查局函文內政部一事，劉世芳表示，移民署會按照調查程序調查，由移民署發布通知，請當事人說明相關資訊是否正確，並按照戶籍法、國籍法等規定辦理。她說，依規會要求他們在十天內說明，若查明屬實，將廢止當事人戶籍，相關權利會消失，但是義務還是在，「目前正在查證當中的少於十人」。

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媒體追問，相關資料掌握在中國民政局手上，內政部如何查核？移民署長鐘景琨說，已收到部分案件的中國身分證截圖，會訪談當事人說明；劉世芳補充，若當事人說謊，將涉及「使公務員登載不實罪」，必須接受台灣法律的制裁。

詹江村稱擁證 內政部要求說明

此外，桃園市議員詹江村自爆持有中國身分證，內政部已發函要求詹進行說明。劉世芳表示，移民署依公務職權訪談，盼詹按照台灣民主法治基礎來接受訪談，不要再放話或提供假訊息，「台灣人民也不可能接受反制洗腦」。

談及我國五名疑具中國國籍的里長解職進度，劉世芳說，民政司已去文鄉鎮區公所，若當事人未放棄中國國籍，希望他們按照權責依法解職，並提到這些公所都集中在北台灣；民政司長鄭英弘補充，其中四位已經就職滿一年，剩下一位為補選、尚未滿一年，待鄉鎮區公所完成認定後立即處理。

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