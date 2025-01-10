饒慶鈴赴中見宋濤 未先申報╱陸委會︰已排好 不能說不知

國民黨籍台東縣長饒慶鈴日前訪問北京，向陸委會申請核准，卻申報不實，隱瞞將見中國國台辦主任宋濤。（中央社檔案照）

2025/01/10 05:30

〔記者陳鈺馥、劉人瑋／綜合報導〕國民黨籍台東縣長饒慶鈴日前訪問北京，向陸委會申請核准，卻申報不實，隱瞞將見中國國台辦主任宋濤（見圖，中央社檔案照）。未來是否禁止饒訪中？陸委會副主委梁文傑昨表示，主管機關將在查證完成後，做出適當處理。

饒︰為何去賣水果 還要挑起仇恨

饒慶鈴昨晚正在返回台東路上，她受訪表示不理解，為什麼去幫農民賣水果還要挑起那麼大的仇恨？縣長就是不能讓農民餓肚子，目前尚未接到會受到什麼處置。縣府人員也說，相關問題皆在今天記者會時公開說明。

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梁文傑指出，根據兩岸人民關係條例，縣市長或簡任十一職等以上的公務員進入中國都要申請，在申請表上會請他們具體填報參訪對象有沒有包含大陸地區縣市以上及黨務、軍事、行政機關的首長或副首長。

梁強調，在表格上勾選的是「無」，但是去了「有」，就表示當初填報不實在。該案在去年十二月卅一日，國台辦已對駐北京媒體發出採訪通知，一月四日要會見饒，顯然事先已經安排好，申報時就「不能說不知道」。

梁文傑表示，就算當初填「沒有」，但還有幾天時間可以變更行程，這些都是法律相關規定，要去中國的人都應遵守，主管機關將在查證完成後，做出適當處理。

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