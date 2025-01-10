近4年32件船舶割纜案 求償成功僅2例

疑似造成中華電信海底電纜受損的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪。（記者邱俊福翻攝）

2025/01/10 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕基隆港外海的國際海纜受損，海巡署從航跡研判，不排除是喀麥隆籍「SHUNXING39」（音譯順興卅九）貨輪肇事，並引發中國權宜輪可能是實施灰色地帶侵擾的國安問題。事實上，過去四年，國內外船舶疑拖斷我國海底電纜高達卅二件，當中外籍船舶僅有一件民事求償成功，獲賠八五○萬元。

這件對外籍船舶求償成功的案件是二○二一年間，海巡署查獲獅子山共和國籍油輪損壞我國海底電纜，因當年電信管理法未將破壞海底電纜列入刑責、屬民事案件，因此將蒐證結果提供中華電信，由中華電信公司提起民事訴訟，成功獲得賠償。

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一件為外籍船 獲賠850萬

另有一件求償成功則是我國漁船，為二○二一年損壞國內海纜案，獲得賠償七五○萬元。據悉，其餘案件無法獲得賠償的原因，主要是沒有直接證據，加上對方矢口否認，僅能透過航跡圖等相關跡證；倘若船錨有受損，船舶堅稱是其他因素造成，也很難一口咬定、確定是其肇事。

由於電信管理法第七十二條在二○二三年六月廿八日修正納入刑責，因此喀麥隆籍「SHUNXING39」貨輪疑似涉及拖斷我國國際海纜案件，海巡據報完成拍照及錄影蒐證等程序後，因僅涉嫌、非現行犯，未加扣留。

海巡署表示，前日已將這件海底電纜受損案件的蒐證資料併同雷達航跡等相關事證，函送基隆地檢署指揮偵辦，後續也已透過外交部請「Ｓ」輪目的港韓國（釜山）協助取證，將依法追究其刑事及民事責任。

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