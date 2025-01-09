終止子約近10月》北市警用監視器傳輸 仍付費台智光

台北市政府警察局去年4月與台智光終止子約，至今長達近10個月仍繼續使用及支付台智光監視器傳輸費。（資料照）

2025/01/09 05:30

綠議員痛批蔣萬安無作為、玩假的 警察局︰須偵結起訴 才能啟動備援系統

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府與台智光爭議延燒，警察局去年四月與台智光終止子約，後續啟動警用監視器備援系統招標，去年底由中華電信得標，但市府以案件仍在地檢署偵辦為由，遲未啟動備援系統，至今長達近十個月仍繼續使用及支付台智光監視器傳輸費。民進黨議員林世宗痛批，台智光行賄事實明確，市府隨時都可啟動備援系統，但市長蔣萬安不敢面對這個事實，也不敢有作為，懷疑蔣背後有其他壓力。民進黨議員許淑華也主張將警察局今年編列的四．三億元傳輸費預算刪至一．二億元，批蔣萬安根本玩假的。

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備援系統招標 中華電信去年底得標

警察局今年預算編列四．三億元傳輸費，用於錄影監視系統專用傳輸網路服務，市府至今仍未啟動備援系統，警察局長李西河昨證實，從去年四月解除子約至今，傳輸費仍是付給台智光。

林世宗批評，警察局、社會局都與台智光有爭議，社會局案台北地院去年底已判處市議員陳重文圖利台智光罪名成立，判處八年六月徒刑，台智光卻長期以安全理由威脅市府，但現已有備援系統，「蔣萬安不敢面對這個事實，也不敢有作為」，他批評蔣市府沒有能力、不敢解決問題，懷疑是否蔣背後有其他壓力。

警察局編4.3億 許淑華要求砍至1.2億

許淑華批評，若警察局今年傳輸費預算仍付給台智光，代表市府去年四月至今作為都是玩假的？備援系統標給中華電信是幌子？且台智光爭議案件不只警察局，還有已經判決的社會局案件。她也指，去年議會就擔心台智光爭議不了了之，至今台智光還在發文申訴，市府還要付錢給廠商，流程回到原點，要求今年四．三億元傳輸費預算刪至一．二億元，給警察局三個月時間處理爭議。

藍主張仍要有經費支付 送政黨協商

國民黨議員秦慧珠指，警察局備援系統開標後，議會未接獲市府通知開標結果，反而收到台智光發文針對結果申訴、不滿系統由中華電信得標，但她認為不管警用監視器由台智光、中華電信負責，警察局仍要有經費支付，議會最後決議將預算送政黨協商。

警察局犯罪預防科長左慧中表示，檢方還未偵結警用監視器網路傳輸案，要等台智光所屬人員涉及不法被起訴，才能啟動備援系統。若無精準事由卻啟動備援系統，台智光可能提出訴訟，甚至在切換備援系統時干擾不配合。

台智光去年爆出弊案，國民黨議員陳重文被控施壓社會局，在各市立公托中心租用台智光網路服務並提高預算，再由其與友人合開的公司承接台智光採購案，圖利五三一萬餘元。台北地院去年底依圖利等罪判處八年六月徒刑，沒收犯罪所得，另有六個月徒刑得易科罰金。

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