提延緩公布藍召委稱依先例 周萬來著作打臉

立院延緩咨請總統公布法律案例

2025/01/09 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院內政、財政委員會國民黨籍召委徐欣瑩、陳玉珍日前以一紙公文，指依「議事先例」，請立法院長韓國瑜延緩咨請總統公布選罷法、財劃法兩項修正案，引發違憲指控。立院法制局前局長陳清雲投書媒體，強調此舉「師出有名，亦非先例」，事實上，立院確有先例，但根據立院秘書長周萬來所撰「議案審議─立法院運作實況」一書中所載，即可知上述說詞「話只說了一半」。

不符配合相關法律案、行政機關要求兩要件

有關延緩選罷法公布理由，徐欣瑩於公文中指出，該案與目前立院尚在審議的選罷法「罷免票數加一」等六案具有重大關聯性。為求修法周延，依「本院議事先例」（立院三讀通過的法律案，為配合相關法律案一併公布，或應行政機關或審查會召委的請求），延緩咨請總統公布。

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至於延緩財劃法公布理由，陳玉珍於公文中述明，該法恐涉及今年度中央政府總預算案需重新編列。同樣依「本院議事先例」延緩咨請總統公布。

但，周萬來於書中強調，依據憲法第七十二條之規定，法律案經立院通過後，應即移送總統及行政院；總統除已核可行政院移請立院覆議該決議案之外，應於收到立院移送議決通過之法律案十日內予以公布。「惟為配合相關法律案一併公布或因應行政機關之要求，亦得延緩咨請總統公布。」

周萬來舉例，一九九七年十月三十日立院院會三讀通過「毒品危害防制條例修正案」，在咨請總統公布前，主審該法的委員會召委「應行政部門請求」，函請延緩咨請總統公布，以便配合「法務部戒治所組織通則」等相關法案完成立法程序後一併公布。

就此觀之，延緩咨請總統公布法律案的兩個重要前提，一是「配合相關法律案一併公布」，另一則是「因應行政機關之要求」。以此檢視本次選罷法、財劃法所提出理由，首先，徐欣瑩所指皆為選罷法，如無時效性，相關議案為何不在立院審議完再一起三讀？其次，行政機關均未提出要求，召委即逕自要求延緩。

從過去曾延緩咨請總統公布的法律案例也可發現，決議是經全院通過的「附帶決議」等方式辦理，而非召委或院長一人即可要求暫緩。

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